Calcio giovanile: continuano a interessare i ragazzi della Sanremese, tre Under 14 in prova all'Entella

Non c'è riposo per gli Under 14 della Sanremese. Archiviato positivamente il torneo internazionale di Cairo Montenotte, tre calciatori della leva 2009, Matteo Albarelli, Luca Bellone e Houd Bouhlal sono stati convocati dall'Entella.

La società levantina ha ospitato i ragazzi per tre giorni facendoli allenare con i pari età locali. L'Entella non è comunque l'unica squadra ad aver messo gli occhi sui giovani della Sanremese. In settimana, altri elementi della categoria Giovanissimi saranno in prova con una società di Serie A.