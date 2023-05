I favoriti per la vittoria della Serie B

La Serie B è il campionato di secondo livello del calcio italiano, che si svolge parallelamente alla Serie A, e si caratterizza per una competizione altamente competitiva e avvincente, con numerose squadre che lottano per la promozione. Il campionato di Serie B 2022-2023 è iniziato il 12 agosto 2022 e si concluderà il 19 maggio 2023. In questa stagione, molte squadre si sono distinte per le loro prestazioni di alto livello, rendendo la competizione molto entusiasmante e aperta. Nonostante ciò, ci sono alcune squadre che sembrano favorite per la vittoria finale. Scopriamo quali sono e cosa le rende delle potenziali candidate al titolo.

Serie B: chi conquisterà la promozione?

In cima alla lista dei favoriti per la vittoria finale in Serie B ci sono il Frosinone e il Genoa, entrambe le squadre attualmente rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica. Il Frosinone, grazie a un attacco potente e una difesa solida ha già conquistato matematicamente il ritorno in Serie A, mentre il Genoa quest'anno ha una squadra che sembra pronta a sfidare la massima serie senza problemi. Ma non sono le uniche squadre a tenere alta la tensione del campionato. Il Bari, al terzo posto, ha un gioco spettacolare e ha già dimostrato di essere in grado di rimontare risultati avversi, mentre il Sudtirol, al quarto posto, ha dimostrato di essere una squadra molto organizzata e capace di colpire in contropiede.

Albo d’oro del campionato di Serie B

L'albo d'oro di Serie B rappresenta l'elenco ufficiale delle squadre che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie nella seconda lega del calcio italiano. Ogni anno, le squadre di Serie B lottano per aggiungere il proprio nome all'albo d'oro, sperando di raggiungere l’ambita promozione in Serie A e di scrivere il proprio nome negli annali di storia del calcio italiano.

Di seguito la lista delle squadre che hanno vinto almeno tre volte il campionato di Serie B:

Genoa 6

Atalanta 5

Palermo 5

Brescia 4

Empoli 4

Como 3

Fiorentina 3

Novara 3

Torino 3

Varese 3

Verona 3

Vicenza 3