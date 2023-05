"Regione Lombardia attiva da anni nell’ambito sociale"

(Adnkronos) - “Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, collegata anche ad altri progetti all’interno delle scuole, che pone al centro l’attenzione nell’ambito sociale, un campo sul quale Regione Lombardia è al lavoro da tanti anni, a sostegno di una collaborazione tra pubblico e privato”. Queste le parole di Emanuele Monti, presidente Commissione Welfare di Regione Lombardia, a margine dell'inaugurazione dell’esposizione artistica aperta al pubblico 'More - Museum of Restrictions', aperta dal 3 al 7 maggio a Milano, che celebra l’importanza del tocco nella vita delle persone e dei semplici gesti d’igiene come strumento fondamentale per la collettività, partendo dall’esperienza della pandemia e delle restrizioni che hanno caratterizzato quel periodo.

Anche “dopo la pandemia, è fondamentale continuare a lavorare sui temi della prevenzione e dell'igiene”, sottolinea Monti. “Comunicazione, arte e scienza sono le parole chiave della mostra e la loro unione è qualcosa di molto importante", conclude Monti che invita poi a vedere “una mostra di grande qualità, capace di far tornare a degli anni difficili, ma allo stesso tempo in grado di far ragionare anche sul futuro, imparando a vivere meglio anche nei momenti più bui”.