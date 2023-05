Rugby: risultati, classifiche e il racconto delle partite della Union Riviera Imperia nell'ultimo weekend

Il recupero di campionato nella ‘Coppa Mare e Monti’ di serie C ad Imperia non arride ai padroni di casa della Union Rugby Riviera. Prevale infatti in modo netto la seconda squadra del CUS Genova, che si porta ad una lunghezza della capolista, gli Amatori Genova.

Nella Union c’è aria di celebrazione dato che si tratta dell’ultima partita casalinga di Carlo Franzi, solido pilone, tornato al rugby alcuni anni fa dopo un periodo di vacanza agonistica e impostosi nel tempo come autentico leader esemplare per caparbia, tenace e coerente linea di condotta, in campo e fuori. Sempre la Union annovera una lunga serie di assenze, che costringono a comporre una formazione comprendente tanti elementi della under 19. Poca esperienza, tanta voglia di giocare, però ci si trova nella condizione, spesso di mans against boys.

Detto questo, si sta lavorando in prospettiva con il dettato del tecnico Marco Camoirano che si deve assimilare, con il sostegno di Pallini, di Ardoino e di chi gravita all’interno e attorno al sistema Union. L’inizio partita è infausto, dato che i padroni di casa subiscono subito una meta partita da un buon attacco manovrato sulla destra difensiva, con un tre contro uno. Nel primo tempo le prime linee corsare riescono a reggere l’impatto ed è un buon segno per un po’ di mantenimento della palla. C’è tendenza a giocare al piede, footy, come dicono gli australiani. Intorno al decimo minuto si fa male Vallarino, una delle figure carismatiche dei locali. Probabile stiramento, nell’inseguire una palla calciata sull’out sinistro.

Entra Doria Miglietta, si rimescolano le carte fra i tre quarti con Nunziata nel suo si pensa naturale ruolo di centro. Poco dopo è la volta di capitan Novaro ad uscire, con il naso svirgolato. La Union comunque reagisce e si porta in zona di attacco, una prima volta spreca una penaltouch a suo favore, nel secondo caso Valerio Orlandi centra i pali su punizione. La pressione del CUS Genova B è interessante, ma porta al fallo. 3-5, partita in carreggiata. Una successiva sofferenza in mischia della Union sui 10 metri porta però i genovesi in zona di attacco con abili pick and go che portano in meta quasi sotto i pali. 3-12. È il punteggio con cui si chiude il primo tempo. Tutto pare rimediabile, ma accade l’inaspettato con l’infortunio dell’arbitro Scopelliti. Una pronta medicazione e il direttore di gara stringe i denti per tutto il secondo tempo. Si tratta di un infortunio muscolare certo doloroso.

Il tempo rinfresca, inizia a piovere, cosa a cui non si è davvero più abituati. Dalla panchina Union si spera di non sospendere la partita, perché ci sono dei ragazzi che davvero vogliono giocare. È il caso di Bissaldi, che entra al posto dell’ennesimo infortunato, Rondini. Andrea Ardoino si pone a mediano di mischia. Peraltro, la partita in breve tempo si sfalda. Eccesso di entusiasmo di Bissaldi che si prende i 10 minuti di punizione, come era stato per Damiano. È così anche per il mediano di mischia avversario, che però contesta vivamente l’arbitro e il cartellino giallo diventa rosso. Andrea Ardoino esce infine colpito duro al piede e la partita finisce qui con altre due segnature di un solido CUS. Non rimangono che i verdetti finali. La seniores Union dovrà andare in casa degli Amatori Genova, molto incerottata. Gli Amatori sono in cima alla classifica e puntano alla coppa Mare e Monti, mentre in casa Union è necessario programmare per il futuro. Il presente è stata la bella festa per Carlo Franzi, con tanti senatori del rugby locale presenti, sorrisi, pacche sulle spalle e fiumi di ottima birra, dato che la club house imperiese ha un lato gourmet non indifferente.

Union Rugby Riviera in campo con: Franzi, Chiappori, Abbo; Novaro, Ardoino Alessandro; Nonnis, Damiano, Battistotti; Rondini, Orlandi, Gabaglio, Archimede, Vallarino, Ardoino Andrea, Nunziata. Finishers Aicardi, Martini, Doria Miglietta, Gazzano, Bissaldi, Ferrari, Righetti.

I risultati:

UR Riviera-CUS Genova 3-25

Classifica: Amatori Genova punti 36, CUS Genova 35, Lions Tortona 26, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

Il panorama dei risultati delle giovanili tra rugby femminile e under Union Rugby Riviera.

In primo luogo, merita attenzione il movimento femminile che ha una punta di diamante con le Pink Ladies West Liguria. La Federazione Italiana Rugby si muove in modo oculato sul territorio nazionale ponendo sotto osservazione anche le ragazze dell’estrema Liguria occidentale. Il sistema rugbistico imperiese vede risultati nell’ultimo fine settimana di aprile: quattro ragazze di Imperia sono state convocate a Parma per un incontro tra squadre under15 e under 17 quale prepartita dell’ultimo incontro dell’Italia femminile nel Sei Nazioni. Molto rilevante è invece l’appuntamento infrasettimanale per Cristina Arquà e Giulia Cavallo, convocate a Parabiago per un raduno d’area a livello interregionale, volto ad individuare le atlete junior da inserire negli elenchi delle atlete di interesse nazionale. Si tratta di un onore non da poco per Imperia e dintorni.

A livello maschile giovanile in casa Union ci sono note liete e meno liete. La under 15 gioca a Sanremo, in chiara e visibile ottica di lavoro in franchigia provinciale. Il successo non arride, anzi, a Cogoleto stanno creando ottimi presupposti per il futuro, partendo da categorie under 13 e under 15.

Molto interessante le prospettive della under 17. Si gioca a La Spezia con le Province dell’Ovest 2, gente che comunque si allena con una prima squadra che si va a giocare i barrages nazionali di categoria, a livello di prime otto. Il successo dei pari età del Savona sul Cuneo potrebbe favorire una vittoria matematica del campionato con una giornata di anticipo. In casa Union mancano giocatori, per infortuni o malanni di stagione, ma c’è sostegno di gruppo. Le Province approfittano subito della situazione piazzando un calcio di punizione ma è l’estremo imperiese Ennis Pelle ad andare in meta, sperando di dare una scossa alla propria squadra.

La trasformazione di Giuseppe Serrano è seguita però da una indecisione che consente ai padroni di casa di riportarsi in vantaggio sul 10 a 7. Ancora il piede caldo di Giuseppe Serrano trasforma un calcio di punizione e riporta in parità l’incontro. Sul finire de primo tempo Alessio Faccio, finalizzando un’azione prolungata degli avanti imperiesi, segna la meta decisiva che serve a sbloccare mentalmente i ponentini. Trasformazione di Giuseppe Serrano e punteggio all’intervallo sul 10 a 17. La seconda frazione consente agli allenatori imperiesi di ridisegnare la mediana e la trequarti restituendo certezze ad una squadra un po’ confusionaria. Gli effetti si fanno subito sentire: Matteo Cutrì spostato in ruolo di centro diventa imprendibile per la difesa avversaria e va in meta, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo portandosi sul 17 a 22. È ancora Matteo Cutrì a bucare la difesa andando nuovamente in meta e a suonare la carica alla propria squadra per un finale scoppiettante. Ennis Pelle e Giuseppe Serrano davvero indomito imprimono gli ultimi sigilli. Il risultato finale è 17 a 39 a pro dei corsari. Quarta vittoria consecutiva e primo posto in cassaforte, a questo punto l’incontro del 13 maggio a Cuneo contro la seconda in classifica servirà alla Union Rugby Riviera soltanto per mantenere l’imbattibilità. Si segnala un ennesimo esordio, il giovane Yuri Angioni.

Union Rugby Riviera in campo con: Wolff, Ben Belgacem, Di Luccio; Serrano, Muraglia; Cutrì, Bocchi, Arquà; Musso, Gandolfi, Rainisio, Faccio, Luvoni, Gerbore, Pelle. Finishers: Papone, Noussa Leutche, Angioni.

Risultati:

Cuneo-Savona 22-24

Rivoli-Volvera rinviata

Province dell’Ovest-Union Rugby Riviera 17-39

Classifica: Union Rugby Riviera 20, Savona e Cuneo 12, Rivoli 7*, Volvera 5*, Province dell’Ovest 1

* una gara in meno.

Under 17 girone B – 6a giornata

Province dell’Ovest 2-Union Rugby Riviera 17-3