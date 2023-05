Pallavolo: domenica di sport e divertimento per i piccoli tra 8 e 10 anni del Vtat Arma Taggia

I piccoli 2013-2015 del Volley Team Arma Taggia si sono ritrovati, domenica mattina ad Ospedaletti con la Smart Coach Patricelli, e hanno affrontato la loro giornata di gioco. Hanno ben figurato tutte e tre le squadre scese sul campo, prevalentemente la squadra dei maschietti Red. Sia loro che le bimbe hanno provato a “costruire” , facendo comunque belle azioni di gioco e dimostrando la loro voglia di imparare.

Intanto le ragazze U14 CSI giocavano a Imperia contro il Nova: dominato il primo set sempre in vantaggio fino alla vittoria finale sul 19-25; negli altri set, causa un po' di ingenuità e inesperienza, si sono fatte recuperare tenendo comunque alto il livello del gioco (25-18 26-24 25-23).

Nel pomeriggio le U13Y hanno giocato contro il Caramagna e hanno ottenuto una schiacciante vittoria per 0-3 (Caramgna vs VTAT: 14-25 22-25 18-25). Sono contenta di questa domenica sportiva: sono riuscita a far scendere in campo tutte le ragazze della rosa, che hanno espresso un gioco semplice ma efficace – dice la coach Fontanesi.

Un weekend dunque di grande sport e soprattutto grandi emozioni, per le giovani leve del volley team Arma Taggia che sabato si erano ritrovate tutte al Palaruffini a tifare le compagne più grandi nella loro marcia di fine campionato.