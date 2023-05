Ottimo fine mese di aprile per il Volley Team Arma Taggia che porta a casa due vittorie su due importanti partite

Hanno aperto le danze le ragazze della seconda divisione Edilizia Crescente che hanno superato per 3-1 l'Imperia volley portandosi in vetta alla classifica. Un primo set partito sottotono e con un po' di difficoltà (0-5 per le avversarie); il tempo chiesto dal coach Gallina ha cambiato l'andazzo e ha permesso alle ragazze di casa di portarsi sul 9-9. Da lì in avanti azioni molto concitate, scambi degni di nota e qualche incomprensione di troppo hanno macchiato il set finito sul 20-25 per le imperiesi. Le armesi però hanno reagito bene (14-6, 23-12) e si sono aggiudicate il secondo set lasciando ancora un po' di spazio alle avversarie prima del definitivo fischio dell'arbitro (25-18). Terzo set con molto equilibrio in campo con entrambe le formazioni per niente disposte a cedere il passo (25-22). Quarto set in cui le ragazze dell'edilizia Crescente hanno dato prova di grande forza e sono riuscite a recuperare, pur sotto di 6 punti (8-14), il set aggiudicandoselo (27-25). Prossima partita sabato alle 16.30 al Palaruffini contro le ragazze di Alassio.

Sono poi scese in campo le ragazze del Vtat Corradini Home Solutions nella terzultima partita del girone del Play out contro le genovesi del Pro Recco. Partita a senso unico, con le ragazze del coach Ferrari scese in campo convinte del loro obiettivo, centrato con un netto 3-0 senza essere mai troppo impensierite dal gioco avversario. 25-22, 25-22 e 25-22 il risultato che permette al Vtat Corradini Home Solutions di guadagnare la posta in palio e assicurarsi così la prima posizione nel girone. Prossima partita sabato alle 20 al Palaruffini di Taggia contro l'Audax Quinto.

Un sabato di grande sport e soprattutto grandi emozioni, con il Palaruffini in ‘rosso’ grazie al pubblico delle grandi occasioni che ha supportato fino a serata inoltrata le giocatrici.