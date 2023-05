Il Napoli protagonista nell'Asta delle Stelle su Memorabid per la Gigi Ghirotti

Proseguono gli appuntamenti con l'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Calcio, Rugby, Sport Invernali e Tennis in questa speciale sessione di inizio maggio. Alla vigilia della conquista del terzo Scudetto della sua storia, il Napoli partecipa all'Asta con la maglia ufficiale autografata da tutti i protagonisti di una stagione fantastica. C'è anche il grande Rugby con la casacca della Nazionale donata dalla Federazione Italiana Rugby con la firma dei giocatori. Genoa e Sampdoria sono nuovamente presenti: scendono in campo le calciatrici rossoblù Giada Abate e Matilde Macera, insieme al giovane Bryan Boci con il pallone da gara di serie B autografato e il difensore blucerchiato Bruno Amione, tutti quanti ospiti di Stelle nello Sport in occasione della charity dinner per la Gigi Ghirotti.



All'asta anche la maglia dello scudetto Park Tennis Genova autografata da Lorenzo Musetti la maglia della Nazionale Usa di sci autografata dalle atlete presenti all'ultimo Mondiale di Meribel.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

