Dopo tre anni il ‘Noi Csiamo’ torna a Badalucco, piu’ che una competizione una festa, oltre duecento i partecipanti

Come a Napoli c’è stato lo scudetto sospeso a Badalucco c’è stato il ‘Noi Csiamo’ rinviato. “In effetti – spiega Giampiero Boeri, direttore organizzativo del ‘Badalucco 2009’ – il tradizionale appuntamento mensile del campionato provinciale di calcio, dei più piccoli, del Centro Sportivo Italiano, dopo tre anni di sospensione sarebbe dovuto tornare nel piccolo centro della Valle Argentina il 30 aprile scorso, ma a malincuore a causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, ho dovuto annullare l’appuntamento che coinvolgeva circa duecento persone”.

Così la festa è stata rimandata alla prima domenica di maggio, la prossima. E resta quasi tutto invariato, compreso lo slogan coniato per l’occasione da Boeri ‘Più che una partita una festa’.

“Dopo tre anni tra pandemia e sospensione decretata dagli organi centrali - dice il ‘Noi Csiamo’ - torna a Badalucco e contiamo, su una bella giornata di sport, amicizia e condivisione a livello provinciale tra società sportive, genitori e bambini. Loro saranno i veri protagonisti della giornata, insieme allo spirito di vera e propria condivisione, che ha sempre caratterizzato, fin dalla nascita del Centro Sportivo Italiano, questo particolare settore del campionato”. Stiamo parlando di calciatori in erba, di entrambi i sessi, dai 4 ai 10 anni, con il loro seguito di allenatori, mamme e papà, trasformati in, amorevoli, tifosi.

Domenica prossima l’appuntamento per le sette squadre della provincia di Imperia è al Campo Sportivo di Regione Pre-martin a Badalucco, al confine dell’Istituto scolastico. Si tratta di una massa di duecento persone che nell’arco della giornata avranno modo di visitare anche il paese più importante della Valle Argentina. Prenderanno parte alla festa-competizione: Caramagna blu e rossa, Matuziana, Badalucco, Oratorio Piani di Imperia e Rivese. Quest’ultima squadra è quella che sempre sul Campo di Badalucco, quindici giorni fa, a seguito dei playoff, ha vinto il Campionato.

A causa dell’assenza del Ceriana, impegnato in un’altra manifestazione, è stato rifatto il calendario degli incontri che si svolgeranno nella prima parte agonistica della manifestazione. Sul campo sportivo sono state delimitate due aree per lo svolgimento in contemporanea di due incontri.

Grandicelli, bambini e bambine di 8/10 anni:

ore 9:45 Caramagna/Matuziana ragazze;

ore 9:45 Badalucco /Matuziana;

ore 10:45 Badalucco/Matuziana ragazze;

ore 10:45 Caramagna/Matuziana;

ore 11:45 Badalucco/Caramagna;

ore 11:45 Matuziana/Matuziana ragazze

Piccolini bambini e bambine fino a sette anni

ore 10:15 Caramagna/Oratorio Piani di Imperia;

ore 10:15 Riva Ligure/Badalucco;

ore 11:15 Oratorio Piani di Imperia/Badalucco;

ore 11:15 Riva Ligure/Caramagna;

ore 12:15 Caramagna/Badalucco;

ore 12:15 Riva Ligure/Oratorio Piani di Imperia

Per i colori del Badalucco 2009, scenderanno in campo sotto la direzione del Mister Maurizio Donzella: Mattia Ozenda, Roberto Viano, Alice Donzella, Leonardo Oliva, Ettore D’Avenia, Luca Lanfranchi, Riccardo Ozenda, Laura Courel, Davide Lanfranchi, Francesco Polidori, Gregorio Panizzi, Ludovico Panizzi, Lorenzo Bruzzone,Elia Bianchi, Aldo Donzella, Leonardo Volpato, Edoardo Vajac. Con quali obiettivi scenderanno in campo, in casa, davanti ad un pubblico così numeroso e caloroso?

“Stiamo parlando di bambini e bambine di cinque massimo dieci anni – dice Maurizio Donzella – e il mio principale obiettivo è che si comportino bene in campo e stiano attenti alle mie disposizioni. Con queste premesse siamo pronti ad affrontare, con onore, ogni compagine. A questa età è la cosa fondamentale”

“Intorno alle all’una meno dieci dovremmo riuscire a fare le premiazioni – conclude Giampiero Boeri – e quest’anno per dare maggiore risalto alla ripresa del 'Noi Csiamo' abbiamo pensato di assegnare una bella coppa ad ogni squadra partecipante. Saranno il presidente Tonen Boeri e i Dirigenti del ASD a consegnarle”

La giornata si concluderà con un appuntamento conviviale per tutti alla Pizzeria la Stua di Badalucco, con un menù completamente ligure a base di trofie al pesto e coniglio. Quindi per tutti il gelato del Bar Pradio prima di un giro rapido per le vie del paese del buon vivere.