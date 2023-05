Escandescenze di Blanco sul palco dell'Ariston a Sanremo: la Procura archivia il caso

La Procura di Imperia ha depositato la richiesta di archiviazione nel confronti del cantante Blanco, indagato con l'accusa di danneggiamento per aver distrutto a calci il 'giardino di rose' che faceva parte della coreografia montata sul palcoscenico del teatro Ariston all'ultimo Festival di Sanremo.

Lo riporta l’agenzia Ansa. I fatti hanno visto il cantante dare escandescenze, sferrando calci alla composizione floreale. Al momento c’è il ,assimo riserbo sulle motivazioni che hanno indotto la Procura a chiedere l'archiviazione. Secondo il procuratore imperiese, Alberto Lari, dopo la risposta della Rai e le dichiarazioni del presentatore Amadeus (ascoltato dalla Digos di Milano), il fatto si può archiviare.

Intanto il Codacons ha confermato che si opporrà alla richiesta di archiviazione: "Non condividiamo la richiesta di archiviazione. Anche a seguito di quanto emerso dopo i fatti e delle evidenze secondo cui non si sarebbe trattato di una scena concordata con la Rai, ma di una vera e propria esplosione di rabbia da parte dell'artista, crediamo ci siano tutti gli estremi per proseguire l'inchiesta e accertare i fatti dinanzi al Tribunale, e per questo presenteremo formale opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura".