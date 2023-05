CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 3 maggio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz e al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 (3D) – ore 17.00 - 21.00 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Lee Cronin - con Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher, Jayden Daniels - Horror - "L'intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di François Ozon - con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon - Drammatico - "Parigi, 1935. Madeleine Verdier, aspirante attrice convocata da un celebre produttore per un ruolo e poi aggredita, è accusata a torto del suo omicidio. Con la complicità di Pauline Mauléon, avvocato senza clienti che si incarica della sua difesa, si assume il crimine e accede alla gloria denunciando la misoginia della società e l'incompetenza della giustizia. Il tribunale diventa 'teatro' della sua performance. L'ingiustizia subita commuove l'opinione pubblico, il successo è immediato. Per Madeleine comincia una nuova vita, gli ingaggi piovono coi fiori e le proposte di matrimonio ma la vera colpevole bussa alla porta e reclama la sua parte...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.20 - 18.15 - 20.15 - 22.00 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un’avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell’universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL SOL DELL’AVVENIRE – ore 16.15 - 18.30 - 21.30 – di Nanni Moretti - con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno - Drammatico - "Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole 'farla finita' col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola. Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro alle barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUZUME – ore 16.20 - 18.20 – di Makoto Shinkai - Animazione - "Nella cittadina di Miyazaki la liceale Suzume vive con la zia. Un giorno andando a scuola in bicicletta incontra Souta, un bel ragazzo che le chiede se in quella zona ci sono delle rovine. Poco dopo una compagna di classe le fa notare che è tutta rossa in volto quindi, preso atto della forza delle sue emozioni, Suzume gira la bicicletta e va a cercare Souta. Lo troverà nei pressi di un cortile dove si erge una porta, attraverso la quale le sembra di vedere un altro mondo o forse qualcosa del suo passato... Quando l'attraversa finisce per toccare una pietra, cambiandola in qualche modo. Poi aiuterà Souta a chiuderla e a scongiurare un terremoto, ma non è che l'inizio della loro avventura: la pietra è infatti diventata un capriccioso gatto magico, che getterà una maledizione su Souta, obbligando i due a partire per un difficile viaggio...”

Voto della critica: ***

- BEAU HA PAURA – ore 20.40 – di Ari Aster - con Joaquin Phoenix, Patti Lupone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers – Commedia/Drammatico - "Il quarantanovenne Beau soffre di gravi disturbi mentali ed è ancora vergine perché convinto dalla madre che se raggiungesse l'orgasmo morirebbe - come accaduto (gli si dice) a suo padre nel momento in cui l'ha concepito. Vive nella paranoia e immagina la città intorno a lui come un inferno, in cui un serial killer si aggira nudo per le strade e i cadaveri vengono lasciati marcire in mezzo agli incroci. Dovrebbe partire per raggiungere la madre, ma in una sequela di atti mancati riesce a farsi rubare le chiavi di casa e il bagaglio, inoltre un incidente con uno psicofarmaco precipita ulteriormente la sua condizione psichica. Investito da un'auto, si risveglia a casa degli amorevoli Roger e Grace, ma non è che la prima tappa di un viaggio allucinante...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it