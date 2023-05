Ventimiglia: 10 giorni alle elezioni, lettera aperta di un nostro lettore ai sei candidati a sindaco

Un nostro lettore, Silvio Perrone, ha inviato una ‘lettera aperta’ ai candidati a Sindaco di Ventimiglia:

“Sono in sei, una folla di volontari votati ad una missione impossibile: risollevare le sorti della città. Tutti promettono di riuscire nell'impresa, ma in politica l'importante è essere convincenti nelle promesse per raccogliere voti, non tener fede ai patti. Ventimiglia è sporca, degradata, vandalizzata e insicura, ostaggio di migranti irregolari e invasa da disperati senza dimora che vi si trovano a loro agio insozzando dappertutto. Chi riuscirà a farla tornare vivibile? Non certo chi vuol far dimenticare i suoi errori del passato, chi vuole lasciare opere a sua futura memoria, chi amleticamente si interroga se dare priorità al turismo o al commercio e nemmeno chi vuole un ponte avveniristico in sostituzione della passerella sul Roya e un porto turistico per nababbi che porterebbero benessere. Per migliorare la qualità della vita a Ventimiglia basta solo allontanare i delinquenti molesti e pericolosi, pulire strade e marciapiedi, curare le aiuole e amministrare onestamente le poche risorse disponibili, ma forse è chiedere troppo!”