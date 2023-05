Sanremo: cliente delle poste per oltre una settimana in attesa di una stampa, la sua disavventura

Si reca più volte all’ufficio postale di via Pietro Agosti a Sanremo, per svolgere una operazione per contro dlela madre anziana. Ma viene rimandato indietro per diverse volte a causa della rottura di una stampante.

E’ accaduto ad un cittadino sanremese che ci ha contattato per raccontare la sua disavventura: “Sono stato all’ufficio postale per 7/8 giorni consecutivi – ci ha detto – e, ogni volta mi hanno detto che non potevano stamparmi l’assegno perché non funzionava la stampante. Ogni volta sono tornato a casa, nonostante ritengo sia assurdo che per così tanto tempo non funzioni un’apparecchiatura così importante per il lavoro e il servizio per i clienti. Ma l’assurdo è accaduto ieri quando, alla mia ennesima richiesta, mi hanno detto che la stampante era funzionante ma i dipendenti dell’ufficio non avevano tempo. Mi sono così arrabbiato e, alle mie nuove rimostranze, hanno acconsentito a stamparmi l’assegno. Pur comprendendo i problemi di chiunque – ha terminato il nostro lettore – ritengo che situazioni di questo genere non siano accettabili”.