Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 3 a domenica 7 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

SANREMO

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



13.00. ‘IPO-Sanremo’: torneo di Texas Holdem Poker. Sale del Casinò municipale, fino al 9 maggio (più info)



15.00. Primo incontro del progetto ‘ScopriAmo Santa Tecla’ realizzato in collaborazione con Rotary Club Sanremo e Accademia di Belle Arti di Sanremo per promuovere la conoscenza del Forte. Tema dell’incontro dedicato alla storia del Forte ed al suo recente restauro con la partecipazione di numerosi relatori. Forte Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34



17.30. ‘Gran Pomeriggio Futurista’: incontro culturale introdotto dal professor Mauro Mazzon, il professor Lucio Lazzari interviene su alcuni tratti tipici della Architettura futurista, la professoressa Maurizia Giuriolo esamina le opere di alcuni pittori ed in particolare di Fortunato De Pero, la professoressa Delia Mellano interviene sulla poesia e la professoressa Stefania Sandra sul Teatro + aperitivo con polibibita e specialità futuriste, tra fantasia e documentazione storica . Aula Magna di Villa Magnolie



20.15. ‘SKAO: un nuovo osservatorio per esplorare il cosmo’: conferenza della dottoressa Chiara Ferrari, astronoma, direttrice di SKA-France. Evento organizzato dal gruppo Giants’ (Associazione indipendente, apolitica con finalità filantropiche, culturali, presieduta dalla prof.ssa Tiziana Zennaro). Sala conferenze di Villa Nobel, info e adesioni t.a.zennaro@gmail.com



21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)



21.00. 14a edizione di ‘Sanremo Junior’, finale mondiale del concorso canoro internazionale per giovani cantanti dai 6 ai 15 anni accompagnati dall’Orchestra SanremoJunior. Presenta il conduttore radiofonico ed animatore Maurilio Giordana (15 euro). Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



16.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)

17.30. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Presentazione libro ‘La vera storia di Hansel e Gretel’ di Alessandro Barbaglia (Mondadori). Biblioteca civica, piazza De Amicis, info 0183 701606

19.30-21.00. Corso di Difesa Personale femminile a cura dell’Ok Club Imperia. Sede dell’Ok Club in via XXV Aprile 72 (ogni mercoledì sino al 10 maggio, info 338 4906187



BORDIGHERA

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



GIOVEDI’ 4 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

13.00. ‘IPO-Sanremo’: torneo di Texas Holdem Poker. Sale del Casinò municipale, fino al 9 maggio (più info)



16.00. Per la rassegna ‘Interviste in Villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità’, incontro con lo storico Marcello Flores sul tema di governi democratici e totalitarismi, della sottile linea che può far deviare una democrazia liberale verso un governo illiberale, del conflitto russo-ucraino e di genocidi. Modera il giornalista Pietro Zampedroni. Aula magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini

17.00. Rivalutazione e rielaborazione del passato con gusto e libertà creativa moderna’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Eric Lederhandler con Misha Quint al violoncello. In programma musiche di Muratore, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc (25 euro, gratis per under 25). Teatro del’opera del Casinò (info e biglietti a questo link)

21.00. ‘GEF 2023 - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’ (24ª edizione): esibizioni delle scuole finaliste. Teatro Ariston (più info)



22.00. Il cantautore sanremese Daniele Capozucca presenta il nuovo disco di inediti ‘NovantaQuattro’. Conduce Claudio Restelli. Ospiti: le cantanti Roberta Siragusa, Rita Longordo e Patrizia Casato, il ballerino moderno Thomas Cico, Azzurra Canavese con esibizioni di ginnastica ritmica e il cantante Matteo Benetti con la partecipazione della scuola di Macumba fitness di Elisa Rosano e di Geisa Rodriguez con ‘onda cubana’. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



16.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



17.00. Presentazione del libro ‘Castelli e Fortezze dell'Imperiese – 9 itinerari tra storia e leggenda’ di Claudio Priarone. Oltre l’autore presente anche Sebastiano Lopes, vicepresidente UISP Imperia, Responsabile Nazionale Montana. Biblioteca L.Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero



VENTIMIGLIA



17.00-19.00. ‘La Sanità nella provincia di Imperia: analisi e proposte’: convegno con la partecipazione di numerosi relatori del settore. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Ettore e Marco Bassi 1

VALLECROSIA

21.00. ‘Cosa accade nel corpo, nella mente, nella psiche e nella coppia che aspetta un bambino?’: Laboratorio di Autostima dedicato tutto alle madri alla genitorialità e alla maternità tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta, dell’Associazione ‘Noi4You’. Sala Polivalente (Solettone), info 334 9999304



BORDIGHERA



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

AIX-EN-PROVENCE

18.30. Inaugurazione di ‘Sm’Art’, 17mo Salone Arte Contemporanea. Parc Jourdan, fino all’8 maggio (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



20.00. ‘Come vi piace’ di William Shakespeare con Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, Éric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte e Jean-Paul Bordes. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. ‘Mademoiselle Gabrielle Chanel’: spettacolo di Sophie Jolis con Charline Bonrepaux, Stanislas Clément, Antoine de Giuliet, Sophie Garmilla, Sophie Jolis et Guillaume Ménard (piano). Théâtre des Muses (più info)

VENERDI’ 5 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

13.00. ‘IPO-Sanremo’: torneo di Texas Holdem Poker. Sale del Casinò municipale, fino al 9 maggio (più info)

16.00. Per gli incontri dell’Unitrè, intervento di Gianni Manuguerra dal tutolo ‘Sulla rotta di Ernest Shackleton: l’Endurance ritrovata – 2ª parte’. Sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2



17.00. Per la rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, intervento di Sara Scalia, giornalista RAI e figlia della grande giornalista e scrittrice Miriam Mafai, in occasione della riedizione di un suo libro ‘Pane nero. donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale’. Dialoga con lei Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito



17.00. Presentazione del libro di Alberto Tita ‘Professionista della Guest Experience’ edito da Dario Flaccovio Editore. Insieme all’autore intervengono Enrico Anghilante, editore del gruppo More News, e Marco Sarlo, management consultant Royal Hotel Sanremo. Via Giardini di Vittorio Veneto 34



17.30. ‘La Santa Sede soggetto di diritto internazionale e l’impegno della Diplomazia Pontificia nel contesto mondiale odierno’: incontro formativo promosso dall'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo. Relatore il Mons. Antonio Guido Filipazzi, Arcivescovo titolare di Sutri e Nunzio Apostolico in Nigeria. Villa Giovanna d’Arco, Via Carlo Pisacane 2, partecipazione libera (più info)



21.00. ‘GEF 2023 - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’ (24ª edizione): esibizioni delle scuole finaliste. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. Per la rassegna ‘Master 33 giri’, conferenza di Stefano Senardi sui ‘Bluvertigo’. Conduce Maurilio Giordana. Sala Convegni della Biblioteca L. Lagorio, evento gratuito



VENTIMIGLIA



17.30. ‘La Notte del Classico’: conferenza di Francesca Sensini, professoressa associata di Italianistica presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Université de Nice–Sophia Antipolis. Introduce la professoressa Donatella Lauria + degustazione di piatti tipici greci preparati dagli alunni (h 19.30) + alle 21, spettacolo ‘I Greci parlano’, un viaggio nella cultura classica, tra teatro e musica, realizzato e interpretato dagli studenti. Auditorium del liceo Angelico Aprosio, in via Tacito, ingresso libero

BORDIGHERA

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio



OSPEDALETTI



16.00. ‘Il Cantico della Bellezza 2023 - Libri & Musica per Valerio Venturi: Presentazione libro ‘San Martino, Il Cavaliere Particolare’ di Faris La Cola con la partecipazione di: S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Giacomo De Vai, assessore alla cultura del Comune di Ospedaletti, Emanuele Trotti, portavoce del sodalizio Alfieri di Castel Bajardo. Sala La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA



21.15. Presentazione del nuovo romanzo di Luca Ammirati ‘Tutti i colori tranne uno’. A fare da sfondo al romanzo, il borgo di Dolceacqua, immortalato anche da Monet e il paesaggio del ponente ligure. Dialoga con l’Autore Angelo Giudici. Libreria Antea Edizioni in via Soleri 5B, ingresso libero



DIANO MARINA



9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (10ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 7 maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)

20.00. ‘Recital Nelson Goerner’: concerto con Nelson Goerner (pianoforte). In programma: Chopin e Liszt. Auditorium Rainier III (più info)



20.30. ‘Mademoiselle Gabrielle Chanel’: spettacolo di Sophie Jolis con Charline Bonrepaux, Stanislas Clément, Antoine de Giuliet, Sophie Garmilla, Sophie Jolis et Guillaume Ménard (piano). Théâtre des Muses (più info)





SABATO 6 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



12.00. ‘IPO-Sanremo’: torneo di Texas Holdem Poker. Sale del Casinò municipale, fino al 9 maggio (più info)



15.00. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, in collaborazione con il ‘Club Zonta di Sanremo’ e il ‘Club Zonta di Ventimiglia-Bordighera’, organizzano la presentazione di ‘Lidia Poët, la prima avvocata’. Intervengono: Avv. Giancarlo Giordano, Presidente COA di Imperia, Avv. Giovanni Battista Martini, Ilaria lannuzzi e Pasquale Tammaro, autori del libro Lidia Poët. La prima avvocata (Le Lucerne, 2022). Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

21.00. ‘GEF 2023 - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’ (24ª edizione): esibizioni delle scuole finaliste. Teatro Ariston (più info)



21.00. Per il 35° anniversario del Living Garden, musica live de ‘LaMonetta Italian soul Trio’ formato dalla cantante Valentina Monetta accompagnata da Simone Migani, pianista, e Matteo Monti, batterista. In programma un repertorio misto e colorato che spazia dai classici standard Jazz, latin Bossa, soul, R’n’B, funk ai classici d’autore di musica Italiana. Living Garden, Giardini di Vittorio Veneto

IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

10.00-13.00. Incontro di lettura per bambini da 0 a 10 anni e famiglie. Tre attività: Favolando, Leggere per Crescere e Mamma Lingua. Biblioteca Civica Logorio, Piazza E.De Amicis 7, ingresso libero, info 0183 701607



10.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.30. ‘Librinsieme - Imperia Città che legge’: presentazione libro di Luca Ammirati ‘Tutti i colori tranne uno’, Serling & Kupfer. Dialoga con l’autore Raffaella Ranise, scrittrice. Sala Convegni della Biblioteca L.Lagorio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

17.00. ‘Primavera… che spettacolo!’: evento per bambini e famiglie con rappresentazione ‘Un mare di pirati’ con Alessandro Tacconi e Maria Carolina Nardino, fiaba che evoca la potenza e la suggestione del mare che lambisce il museo. Museo preistorico del Balzi Rossi info e prenotazioni 0184 252320, ingresso libero



20.45. Per la Stagione Concertistica ‘Divertimenti Musicali’, concerto del ‘Quartetto d'archi della Giovane Orchestra ‘Note Libere’. Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



15.45. ‘Erio, una vita per la Musica’ (evento omaggio a Erio Tripodi): Apertura cerimonia con Danze a cura del Centro Formazione Dance Art Project, musica con Industrie Musicali e scopertura lastra ‘dedicata a Erio Tripodi’ + Messaggi di artisti e ospiti (h 17.15) + I video di Erio (h 18) + Interviste ai Vallecrosini (h 18.35) + Jam Session (h 19) + Inizio Spazio Giovani - Urban Theory (h 21). Area dell’ex bar ottagono in via San Rocco



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio



OSPEDALETTI



17.00. Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, presentazione del libro di Marino Magliani ‘Il Bambino e le Isole (Un sogno di Calvino)’. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘’S/Calvino o della libertà’: omaggio a Italo Calvino con Mario Perrotta. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

DIANO MARINA



9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (10ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino al 7 maggio (il programma a questo link)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Gemma Capra Calabresi presenta il libro ‘La crepa e la luce’ (Mondadori). Modera l’incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CARPASIO

11.00. Riapertura del Museo della Lavanda con nuovi spazi espositivi su storia, tradizioni e usi del profumatissimo fiore

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



7.30. FIA Formula E-Championship - Monaco E-Prix 2023: 6° Monaco E-Prix, a cura dell'Automobile Club di Monaco. sessioni di prove libere, qualifiche, gare, dimostrazioni in pista. Circuito cittadino (più info)

7.30-18.15. Mostra Canina Internazionale di Monaco. Espace Fontvieille, anche domani (il programma a questo link)



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’ (ultimo giorno): i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo (più info)



20.30. ‘Mademoiselle Gabrielle Chanel’: spettacolo di Sophie Jolis con Charline Bonrepaux, Stanislas Clément, Antoine de Giuliet, Sophie Garmilla, Sophie Jolis et Guillaume Ménard (piano). Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-19.00. PlayAzur (6ª edizione): due giorni alla scoperta della cultura del web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1, anche domani (più info)



DOMENICA 7 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



13.00. ‘IPO-Sanremo’: torneo di Texas Holdem Poker. Sale del Casinò municipale, fino al 9 maggio (più info)

19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)



IMPERIA

9.00-19.00. Fiera di Maggio sul lungomare Amerigo Vespucci



10.00-12.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

15.00-17.00. Secondo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957

VENTIMIGLIA



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



17.00. ‘Primavera… che spettacolo!’: il maestro Vincenzo Bocciarelli realizza il recital artistico teatrale ‘Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte’. Museo civico archeologico Girolamo Rossi, ingresso libero, info e prenotazioni 0184 351181



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.00. ‘Passeggiata all’insegna del benessere e della salute’: in collaborazione con la delegazione FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Imperia, passeggiata nel Beodo nel Vallone del Sasso da Bordighera alta. Ritrovo al parcheggio di Bordighera alta, spianata sopra capo Ampelio (più info)

11.00. Cerimonia di inaugurazione dell'installazione sul Santuario Pelagos e sulle balene e i delfini del Mediterraneo 'Pelagos Discovery'. Porto turistico



15.30. Concerto Vocale Sacro a cura degli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso, con repertorio di musica Sacra e di autori come Verdi, Rossini, Lopez, Donizetti, Mozart, Wesley, Mendelssohn, Bach e tanti altri. Chiesa dell'Immacolata Concezione di Terrasanta, ingresso libero

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: ultimo giorno della mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme + esibizione del Duo Moretta Giribaldi (Alfonso Moretta - violini; Nicola Giribaldi - pianoforte). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8

DIANO MARINA



9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (ultimo giorno della 10ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino (il programma a questo link)

ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. Escursione di circa 5 ore nell’Anello del Ponte di Bunda accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (evento gratuito offerto dal Comune). Ritrovo presso la chiesa di San Rocco ad inizio paese, info e prenotazioni 391 1042608



MONTALTO



15.00. Concerto di inaugurazione dopo il restauro dell’organo Ammirati in cassa Grinda a cura del Maestro Andrea Verrando, organista titolare della Cattedrale Nostra Signora Assunta di Ventimiglia. Presenti il Vescovo, S. E. Mons. Antonio Suetta, la Dottoressa Francesca De Cupis, funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, il Sindaco di Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi. Introduce Don Sueli Fornoni, responsabile diocesano per la Musica Sacra. Sala Confraria del Comune di Montalto-Carpasio in Montalto



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

7.30-18.00. Mostra Canina Internazionale di Monaco. Espace Fontvieille (il programma a questo link)



16.30. ‘Mademoiselle Gabrielle Chanel’: spettacolo di Sophie Jolis con Charline Bonrepaux, Stanislas Clément, Antoine de Giuliet, Sophie Garmilla, Sophie Jolis et Guillaume Ménard (piano). Théâtre des Muses (più info)



18.00. ‘De sang et d’or’: concerto sinfonico con Alondra de la Parra (direzione d'orchestra), Yamandu Costa (chitarra), Rafael Aguirre (chitarra). In programma: Chávez, Revueltas, Rodrigo, Mancayo, De Falla, Costa et Assad. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-18.00. PlayAzur (6ª edizione): due giorni alla scoperta della cultura del web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1 (più info)

