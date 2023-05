Polisportiva Vallecrosia Academy, sport e divertimento all’evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra (Foto)

Si è concluso, ieri, con le fasi finali del torneo e le premiazioni l’evento tecnico formativo dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy e rivolto agli Allievi 2006-2007, ai Giovanissimi 2008-2009, agli Esordienti 2010-2011 e ai Pulcini 2012-2013 di tutte le Academy Torino Fc ma non solo.

La Polisportiva Vallecrosia Academy, presso il Palatenda di Bigauda a Camporosso, dopo aver estratto i biglietti vincitori della lotteria, ha premiato le squadre, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato all’evento durato tre giorni ma anche i comuni di Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia, Bordighera e il consigliere regionale Veronica Russo per essere sempre molto vicini alla società biancorossa, la famiglia Salvaterra, le Sanremo Ladies per l'ottimo risultato raggiunto quest'anno, gli amici del calcio non vedenti, le giovani ragazze scese in campo in questi giorni al fianco dei ragazzi e gli arbitri. Alla cerimonia hanno preso parte pure autorità civili locali e regionali. Erano, infatti, presenti l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace, il candidato sindaco della città della famiglia Fabio Perri, il presidente del consiglio comunale di Vallecrosia Sandrino Anastasio, il consigliere comunale di Vallecrosia con delega allo Sport Marco Calipa, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il consigliere regionale Veronica Russo che hanno anche premiato i ragazzi.

Sport e divertimento hanno caratterizzato i due giorni di partite, andate in scena al centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso, che hanno visto protagonisti i giovani calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy, della Rappresentativa Academy Toro, dell’Asd Olmi 1983, della Polisportiva Quartieri Riuniti, della Polisportiva Luigi Academy Visconti, del Rondissone Asd, della Polisportiva Virtus Foligno, del Don Bosco Agnelli, del Ventimiglia calcio e del Ros Menton.

“La manifestazione, nonostante il tempo uggioso e la pioggia che ha un po’ modificato il programma, è riuscita. I partecipanti si sono divertiti e hanno conosciuto e sfidato ragazzi provenienti da altre regioni. È stata una bella esperienza che ognuno di loro ricorderà sicuramente" - commenta il direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy Francesco Lapa - “Ringraziamo tutte le squadre per aver aderito al nostro evento e soprattutto Teodoro Coppola per la sua presenza e collaborazione. Ringraziamo i comuni di Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia e Bordighera, i genitori dei ragazzi, tutto lo staff della Polisportiva Vallecrosia Academy e i volontari che si sono impegnati al massimo affinché tutto riuscisse nel modo migliore”.