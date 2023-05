Pallavolo: doppia vittoria dell'Imperia Volley sul Busalla, domenica scontro decisivo per la Serie C

Doppia vittoria dell’Imperia Volley con le busallesi del Volley Scrivia. Determinante per la promozione in serie C sarà la gara di domenica prossima contro le genovesi dell’Acli Santa Sabina.

Campionato Regionale Serie D femminile Play Off

Recupero 1a giornata: Imperia Volley-Volley Scrivia 3-0

4a giornata: Volley Scrivia-Imperia Volley 0-3

Si concludono con un doppio 3-0 per le giallo/nere imperiesi gli incontri con le busallesi del Volley Scrivia che consentono alle ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti di rimanere in piena corsa per la promozione alla serie C regionale. Decisiva sarà la gara di domenica, alla palestra SE.DI. di Genova Quarto, con l’Acli Santa Sabina. La vincente ipotecherà a una giornata dal termine dei play off la formazione che salirà nella categoria superiore.

Alle battute finali i campionati giovanili e di serie con i seguenti risultati.

Campionato Seconda Divisione 11a Giornata

Arma Mazzu-Imperia Volley 3-1

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano (Ultima Giornata)

Autoscuole Riunite Arma Mazzu-Imperia Volley 3-0

Campionato U13 8a Giornata

Imperia Volley-Conad City Mazzu 2-1

Campionato U13 Young 10a Giornata

Caramagna Imperia Volley-VTAT Arma di Taggia 0-3