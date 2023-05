Pallanuoto: nel weekend torneo Habawaba alla Cascione e due sconfitte per le squadre della Rari Nantes

La Rari Nantes Imperia ha avuto un weekend impegnativo. A cominciare dal torneo Habawaba, disputatosi domenica 30 aprile alla ‘Cascione’, che ha portato ad Imperia quindici squadre e circa 150 bambini che hanno animato l’impianto tra sorrisi e divertimento.

Contemporaneamente la prima squadra femminile scendeva in vasca alla prestigiosa Mompiano di Brescia. Le ragazze, con Gerbò per la prima volta in panchina, non riuscivano nell’impresa e perdevano 19-10: le lombarde mettevano subito la testa avanti e le giallorosse non riusciranno a prendere la scia. Sostanzialmente decisivo è stato l’allungo ad inizio di secondo periodo che ha decretato il primo vero strappo nel risultato; la Rari con grinta si prendeva soltanto il terzo parziale. Le RariGirls dunque vanno ai play-out dove affronteranno Roma Vis Nova, penultima nel girone Sud, con il vantaggio di disputare l’andata e l’eventuale ‘bella’ alla ‘Cascione’.

AN BRESCIA – R.N.IMPERIA 19-10

(6-3; 6-1; 2-3; 5-3)



BRESCIA – Fiorese, Bianchi 2, Ferroni, Alberici S. 1, Alberici A. 3, Sgrò 1, Bovo C. 2, Tonini, Usanza 3, Barbieri 2, Alogbo 2, Bovo M. 3, Gabusi.



IMPERIA – Bottiglieri, A.Amoretti 1, S.Amoretti 3, Imola, Mirabella, Iazzetta 1, Comba 1, Accordino 4, Cappello, Sattin. All.: Gerbò

Sup.Num. Brescia 0/2 + tre rigori; Imperia 2/11 + quattro rigori realizzati

"Stesso divario patito dalla maschile alla ‘Zanelli’ di Savona contro Rari Nantes Arenzano, terzultima giornata di campionato. I giallorossi cedono 20-11 ai biancoverdi: altra prestazione importante di capitan Corio che è autore di un poker ed assaggiano il sapore del primo gol in Serie A2 anche i giovani Giulio Casella e Federico Lucia imbeccati proprio dagli esperti Corio e Cesini.

R.N.ARENZANO – R.N.IMPERIA 20-11

(6-1; 2-3; 5-2; 7-5)



ARENZANO – Graffigna, Pedrini 1, Robello 1, Lottero 3, Ghillino 4, Recagno 1, Ferrari 1, Ricci 1, Ieno 3, Delvecchio, Olmo 1, Bragantini 2, Valle 2. All.: Patchaliev



IMPERIA – Grossi, Grosso, Casella 1, Mazzariol, Gandini 2, Milani, Porro, Corio 4, Lucia 1, Cipriani, Taramasco 2, Cesini 1, Di Lionardo. All.: Gerbò

Usciti per limite di falli Cipriani (I) nel terzo tempo; Olmo e Ghillino (A) nel quarto. Sup.Num. Arenzano 4/11; Imperia 5/12 + un rigore realizzato