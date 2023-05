Le ragazze Under15 del Sanremo Rugby al fianco delle Azzurre per il 6 Nazioni

Nel fine settimana il Sanremo Rugby è stato impegnato in due eventi con le squadre Under 15 femminile e maschile.



Le ragazze, insieme ad altre rugbiste del Nord Ovest, sul campo dello stadio ‘Lanfranchi’ di Parma hanno animato il prepartita del match del 6 Nazioni femminile tra Italia e Galles. “È stata una bella manifestazione utile per la crescita sportiva delle ragazze - dichiarano dal Sanremo Rugby - per la prima volta hanno avuto un contatto diretto con una gara internazionale di rugby, un sogno per tutte le giovani atlete”.

La Under 15 maschile, nel contesto della Union Riviera insieme ai ragazzi di Imperia, ha affrontato a Pian di Poma i pari età del Cogoleto, la prima partita ufficiale di categoria giocata sul campo sanremese. A imporsi sono stati gli ospiti, forti di una grande preparazione tecnica e a una maggiore esperienza di gioco.

“Il risultato della partita non scoraggerà i nostri ragazzi perché nello sport, come è noto, dalle sconfitte si impara sempre” concludono dal Sanremo Rugby.