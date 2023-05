Calcio: nel weekend le giovanili della Sanremese portano a casa tre vittorie in due giorni

Tre vittorie in due giorni per le giovanili della Sanremese nel weekend “lungo” del 1° maggio. "Dopo le belle prestazioni della scorsa settimana a Cairo Montenotte e Cesenatico, ora sono arrivate anche le vittorie" - commentano a caldo dalla società.

Domenica 30 aprile, nel 2° Trofeo San Lorenzo al Mare Cantieri, la leva 2013 ha conquistato il torneo al termine di una giornata pressoché perfetta: 5 vittorie nelle 5 partite disputate, 32 reti all’attivo e solo una al passivo. Nel triangolare finale, i biancazzurri hanno avuto la meglio sullo Charvensod e sulla Virtus Canelli, portando anche a casa il premio di miglior giocatore con Kevin Sinameta.

Il 1° maggio, invece, sono state due le vittorie conquistate dalla Sanremese. A Camporosso, l’Under 15 (leva 2008) ha trionfato sconfiggendo in finale il Ceriale, mentre a Santo Stefano al Mare, l’Under 12 (leva 2011) ha battuto (2-0) nell’ultimo atto del torneo i padroni di casa, con la ciliegina sulla torta del premio di miglior giocatore a Giacomo Todaro.

Buone prestazioni anche da parte della leva 2012 (impegnata a Legino il 30 aprile ed a San Bartolomeo, sotto leva, il 1 maggio) e dei Piccoli Amici che sono scesi in campo a Ventimiglia. Rinviato per maltempo, invece, il torneo che vedeva di scena i Primi Calci 2015, sempre nella città di confine.

Infine, la leva 2014 ha tenuto alti i colori biancazzurri nel 1° Memorial Daniele Morena, organizzato dalla Sanremese sabato 30 aprile a Pian di Poma. Il torneo è stato vinto dal Taggia.