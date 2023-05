Sanremo: sporcizia ai giardini del Lungomare Imperatrice, la segnalazione con foto di un lettore

Gent. Direttore,

Leggo quotidianamente on line le Vs notizie e vi ringrazio per l’ottimo servizio svolto anche per chi come me non vive a Sanremo ma la ama e frequenta come seconda casa. Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione la situazione di degrado e sporcizia in cui versa il giardino posto alla fine del Lungomare Imperatrice. angolo Lungomare Vittorio Emanuele II, cartoni di vino vuoti, pacchetti di sigarette vuoti, sacchetti, stracci sulle palme, fazzoletti di carta sporchi ecc.



Purtroppo questo bel giardino con panchine e vista mare è stato scelto come casa da un senza tetto responsabile di tale sporcizia che lo utilizza anche come latrina a cielo aperto donando a chi transita sulla passeggiata uno spettacolo davvero indecoroso con il rischio nelle giornate ventose di trovarsi addosso fazzoletti sporchi volanti. Credo si dovrebbe intervenire per aiutare tale persona chiaramente disturbata, allontanarla e permettere ai turisti ed ai sanremesi di poter utilizzare nuovamente questo bellissimo angolo della passeggiata. Allego alcune foto tralasciando per decenza le più disgustose.



Gian Luca Lanzavecchia".