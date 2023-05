Vallecrosia: giovedì con 'Noi4You' il via al mese dedicato tutto alle madri alla genitorialità e alla maternità

Citava così Erica Jong: “Nessuno stato e così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro, quanto l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera”.

Proprio questo giovedì prossimo il laboratorio di autostima ‘Noi4You’ verrà introdotto alla sala polivalente di via Colombo a Vallecrosia il mese dedicato tutto alle madri alla genitorialità e alla maternità.

Cosa accade nel corpo, nella mente, nella psiche e nella coppia che aspetta un bambino? La gestazione per una donna è un percorso complesso sul piano mentale ed emotivo che avviene molto prima del presunto concepimento. Il corpo della futura mamma cambia identità, ma anche nell’uomo, futuro padre, la gravidanza della compagna attiva paure, ansie, preoccupazioni, preconcetti e tabù. La vita sessuale durante la gravidanza è un tema troppo importante per non parlarne.

La dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta, spiegherà dunque come approcciarsi all’argomento e quanto possa essere utile non trascurare questa parte così fondamentale per l’equilibrio dentro le mura domestiche.