Pallavolo: sconfitta a Vado per la Grafiche Amadeo e ora il sogno della Serie B è più lontano

E’ stata una serata di grande sport spettacolo, in una palestra gremita con più di 400 persone delle due tifoserie, quella dedicato al match clou del campionato di Serie C maschile di pallavolo, tra il Volley Sabazia Vado e la Grafiche Amadeo Sanremo.

Purtroppo è andata male ai matuziani, sconfitti per 3-0 (25-22, 25-23 e 26-24), anche se il risultato è bugiardo in termini di capacita di gioco e di merito sportivo. Infatti tutti i set si sono giocati punto a punto e le due squadre si sono dimostrate a pari livello. La differenza l’ha fatta qualche personalismo del Vado e la capacità dei savonesi di essere lucidi e determinati nella parte finale dei set.

“La delusione è tanta – dice il presidente Beppe Privitera – e non essere riusciti a portare a casa neanche un set ci rammarica molto. Ora loro sono primi in classifica per differenza set (entrambe le squadre sono a 51 punti). Da segnalare l'ottima prova del nostro libero Daniele Borro”.

“Ora ci si gioca tutto nel ultima giornata – termina Privitera – quando il Volley Sabazia giocherà fuori casa contro il Lavagna e noi in casa contro il Carcare. Se entrambe le squadre vincono per 3-0 sale in Serie B il Vado per differenza set. A noi resta solo la vittoria per 3-0, in attesa del risultato di lavagna. Il sogno della promozione continua anche se molto complicato dopo il risultato di ieri”.