Pallavolo: nuova bella vittoria per l'Unione Sanremo contro il Carcare nel campionato di 1a Divisione

Nuova vittoria da 3 punti per l'Unione Sanremo nel campionato di 1° Divisione maschile. I ragazzi di coach Minaglia si sono imposti per 3-1 in casa contro il Carcare.

Privi di capitan Ghiretti (impegnato con la serie C), i giovani sanremesi sono scesi in campo molto determinati, aggiudicandosi agevolmente il primo set per 25-15 grazie ai potenti attacchi del giovane opposto Tinelli (classe 2007) e dello schiacciatore Catalano. Secondo set molto combattuto: cresce il Carcare in difesa e i sanremesi faticano ad andare a segno in attacco. Nei momenti finali del set Brizio mette a segno i punti decisivi ed il parziale si chiude 26-24 in favore dei matuziani.

Troppi errori nel terzo set, soprattutto in attacco e il parziale termina 25-20 in favore del Carcare. Quarto set molto combattuto e vinto in rimonta dai giovani sanremesi per 26-24. Da sottolineare la prova ‘solida’ di entrambi i Liberi Capacci e Bortesi, sempre di più punti di riferimento importanti per questa squadra.

“Partita sofferta – dice il tecnico dei matuziani - contro una squadra molto preparata soprattutto in fase difensiva. Stiamo lavorando molto in palestra e siamo cresciuti soprattutto in attacco ma dobbiamo trovare maggiore continuità ed imparare a gestire meglio i momenti ‘caldi’ della partita. Questa squadra è quasi totalmente in età da settore giovanile ed ha ancora grandi margini di miglioramento”.

Con questa vittoria l'Unione Sanremo vola al secondo posto in classifica. Prossima gara per i giovani sanremesi sarà domenica, nella difficile trasferta contro il forte Finale Ligure.