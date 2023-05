Pallamano: sconfitta in trasferta per la squadra Seniores della San Camillo Riviera a Nizza

Ancora una sconfitta, questa volta in trasferta, per la compagine maschile senior della San Camillo Riviera, a Nizza contro il Cavigal per 43-39.

"Gli avversari sono primi in classifica insieme al Vallis Aurea avversari, affontati nel turno precedente – dice l'allenatore Nico Bonsignorio - si giocano la promozione alla serie superiore".

L'incontro in un primo momento ha visto gli imperiesi sorprendere gli avversari portandosi in vantaggio di due lunghezze, ma i trasalpini non si sono disuniti ed hanno riportato l'inerzia del match dalla loro parte concludendola in vantaggio per 21/16. I rossoblù imperiesi nella ripresa hanno comunque tentato con ogni mezzo di recuperare l'incontro, grazie alla buona vena realizzativa di Daniele Martino con 15 reti e Gabriele Garelli con 12, ma il Cavigal si è dimostrata squadra compatta e molto esperta arginando le iniziative rossoblù in modo da concludere la gara vittoriosi.

"Questo è veramente un bel gruppo - conclude lo stesso tecnico - nonostante le numerose assenze, ha fatto ‘quadrato’ è sta giocando testa a testa con avversari molto preparati. Continueremo su questa strada sino alla fine del campionato, magari regalandoci ancora qualche altra soddisfazione".

In questo momento, a cinque giornate dalla fine, la San Camillo occupa la sesta posizione in classica su otto partecipanti, ed è impegnata ancora in trasferta a Villeneuve Loubet, sabato prossimo.

San Camillo riviera: Mattia Ameglio reti 1, Gabriele Garelli 13, Elias Marras 1, Daniele Martino 15, Dario Martino 1, Stefano Quaranta 5, Zenock Sodji 2, Massimo Moisello 1. Allenatore: Domenico Bonsignorio. Dirigenti : Domenico Martino - Alessandro Cucè.