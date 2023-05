Pallamano: la San Camillo Riviera Under 15 ferma sul pareggio la capolista Mougins (29-29)

Una brillante e mai doma under 15 maschile della San Camillo Riviera costringe sabato scorso, presso il Plasancamillo, al pareggio la capolista Mougins per 29-29.

"E' stata una bella gara – dice il giovane tecnico Andrea Lurgio - solo sul finire della prima frazione i nostri avversari sono riusciti a portare dalla loro parte il punteggio avanti di tre reti. Ma nella ripresa, anche grazie al nostro pubblico, i ragazzi non si sono persi d'animo e pian piano siamo riusciti a raggiungere un pareggio, a mio avviso, ampiamente meritato".

La giovane formazione imperiese sta disputando la seconda fase del Campionato Under 15 maschile di Eccellenza: "In questo girone ci sono praticamente tutte le migliori come, il Pay de Grasse, Saint Martin, Carros e Cros de Cagnes - conclude lo stesso allenatore - solo giocando con i più bravi possiamo migliorare. Il risultato di oggi ci fa capire che siamo sulla buona strada".

San Camillo Riviera: Mirco Barbieri reti 3, Nicolo Bianchi, Enrico Capponi, Edoardo Convalle 9,Francesco Convalle 9, Riccardo De Angelis, Marco Fuentes Rodriguez, Andrea Garelli 1, Ahmet Turan Kakan, Yaha Nasr, Thomas Vellku 5, Riccardo Zarro 2. Allenatore: Andrea Lurgio. Dirigente: Saul Convalle.