Imperia: tiro con l'arco due importanti gare nell'ultimo fine settimana al centro sportivo di Baitè

Due importanti gare di tiro con l'arco al centro sportivo di Baitè ad Imperia, nell’ultimo weekend. Non è un caso che in questi due giorni di gare hanno partecipato, e ovviamente vinto, sia l’atleta olimpionica ligure Chiara Rebagliati (anche campionessa mondiale nella specialità di campagna) che Marco Morello, atleta di spicco della Nazionale Italiana.

Nella gara di domenica, Imperia è stata al centro della Liguria, in quanto ospite del campionato regionale, ma non solo: numerosi in fatti sono stati gli atleti provenienti dalla Francia.

Anche nella disciplina del ‘Tiro di Campagna’ gli imperiesi si sono fatti onore conquistando diversi titoli regionali: Giulia di Maio e Riccardo Piccioli vincitori dell’assoluto Regionale Arco Nudo; Guido Ferri, vincitore regionale della classe arco nudo, seguito dal terzo posto di Claudio Pastorino (master) e Antonello Crespi per i seniores.

Nella classe olimpica Senior un ottimo terzo posto per Valerio Gismondi e Davide Dulbecco (categoria master). Segue la splendida vittoria della campionessa regionale allievi femminile, Eleonora Dulbecco. Cinzia Foroni vince la categoria Compound Master e Cristina Amerio, seguita da Alice Adornato, conquistano il secondo e terzo posto nell'arco nudo seniores. Un ottimo secondo posto per Sandro Antonucci nella categoria Longbow.