Arti Marziali: ottimi risultati per il 'K1 Ospedaletti' ai mondiali Wbfc Light disputati ieri a Milano

Ottimi risultati per gli atleti del ‘K1 Ospedaletti’ del maestro Mauro Castellari, al mondiale wbfc light, disputato ieri al ‘Pala Pertini’ di Cornaredo (Milano).

Successi e conseguenti titoli mondiali per Manuele Bernacchia ed Alberto Trevisan che vincono entrambi tre combattutissimi match a testa. Nicolas Morselli vince il primo incontro, ma per un malore deve alzare bandiera bianca in semifinale.

Importante vittoria anche per l'ospedalettese Mattia Grisi che si arrende anch'egli in semifinale. “Siamo molto soddisfatti – dicono dalla società - e soprattutto diamo seguito ai tre titoli della passata stagione”.