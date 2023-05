Imperia: Zarbano: “Pista ciclabile le premesse per una nuova inaugurazione sono state poste a quando un nuovo pirotecnico spettacolo?”

“La politica del fare, no, la politica del disfare. Il punto forte dell'attuale amministrazione è quello delle parate, delle inaugurazioni e delle sfilate, a quando un nuovo pirotecnico spettacolo?”.

Interviene cosi la Lista Civica Imperia Senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano in merito alla necessità di demolire un tratto della reclamizzata pista ciclabile relativo al segmento Borgo Prino-San Lorenzo al Mare per la posa della nuova condotta del Roya 1. “Il programma dell'amministrazione Scajola, possiamo dire è pienamente rispettato. Dopo il taglio del nastro di sabato 22 aprile, a distanza di nemmeno dieci giorni ci sono già le premesse per predisporre una terza inaugurazione, perché bisogna ricordarlo, già la prima, quella del 2 luglio 2022 aveva seguito lo stesso copione, portando a una lunga chiusura per consentire il completamento dell'asfaltatura nei pressi dell'ex stazione di San Lorenzo. La gravità di questo modus operandi – continua Imperia Senza Padroni è la gestione delle risorse finanziarie, le stesse che vengono sprecate per appoggiare campagne propagandistiche a fini elettorali con la costante esecuzione di lavori infiniti per ottenere consensi, quali non si sa vista l'evidenza a stretto giro di posta, considerato che la realtà emerge in tempi rapidissimi e nemmeno a campagna promozionale terminata. Gli slogan 'anche i ciechi possono vedere le opere della Città' andrebbero probabilmente rivisti al contrario. Le critiche non sono rivolte a sminuire ma a richiamare al senso di responsabilità di amministrare, alla lungimiranza alla programmazione, per altro scolastica in situazioni come quella in argomento dove pista ciclabile e acquedotto del Roja viaggiano a braccetto. E intanto il canovaccio prosegue con doppi turni, con ovvi aggravi di spesa per gli straordinari, per accelerare l'esecuzione dei lavori nel tratto Mc Donald's-Galeazza".

"I cittadini meritano rispetto – aggiunge il capolista Mario Re -. Parliamo di promozione turistica e chi arriva a Imperia in questi giorni vacanzieri legge notizie che danno l'idea di una Città dove si sviluppa sempre più una politica di immagine e di arroganza personale. Oggi è la giornata della Festa del Lavoro, non certo qui dove si va ben oltre i 365 giorni dell'anno solare...buon primo Maggio Imperia, non quello Fiorentino, nel nostro la musica è sempre la stessa”.