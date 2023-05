Elezioni Imperia: la lista di Zarbano "Talk show, è stata una rappresentazione più di un confronto"

"Finzione o realtà? “Il talk show tra Candidati Sindaco ospitato dal Cinema Centrale a Imperia nei giorni scorsi ha lasciato spazio ad alcune considerazioni di quella che, considerato anche il palcoscenico, ha finito per assumere i connotati di una rappresentazione più che di un confronto".

Interviene così la Lista Civica Imperia Senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano. "Lo slogan di chi sostiene l'attuale amministrazione 'aperti a tutti contro nessuno' nei fatti, termine che piace molto al Sindaco in carica, non ha trovato conferma in sala alla luce dei fischi all'indirizzo degli avversari da parte di una claque in veste di curva ultrà. E a proposito di slogan, singolare l'amnesia durante la presentazione del Candidato Luciano Zarbano rappresentante della Lista Imperia... non ricordo bene..., 'vuoto' probabilmente dovuto alla mancanza del 'gobbo'. Un timer che andava e veniva con cronometristi di sala a scandire il tempo onde evitare di stilare una classifica stile tappa Giro d'Italia con distacchi inflitti all'ultimo chilometro. Ciliegina sulla torta la netta sensazione dello studente con il tema in tasca durante il compito in classe. Quattro scolari con la testa china sul foglio per scegliere le parole giuste, uno preparatissimo con il protocollo compilato prima del suono della campanella".

"Insomma - termina la lista civica di Zarbano - lo spettacolo ha omaggiato la location per un film che alla fine ha anche strappato qualche sorriso tra il pubblico non pagante e che in termini pratici non fornisce alcuna indicazione su quello che sarà l'orientamento dell'elettorato nella tornata del 14/15 maggio quando si accenderanno i riflettori della coscienza civica e non quelli della celluloide”.