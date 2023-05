Elezioni Amministrative a Imperia: Italia Viva conferma "Non parteciperemo attivamente alla tornata elettorale"

Italia Viva, a seguito di alcuni incontri tra iscritti e simpatizzanti, ha deciso di non partecipare attivamente alla tornata elettorale visto che, come noto, non sono presenti candidati iscritti al partito.

“A seguito delle vicende nazionali che hanno comportato una battuta d’arresto al progetto di un partito unitario liberal-democratico – evidenzia la segreteria provinciale del partito - che vedeva quali principali attori IV e Azione, abbiamo ritenuto opportuno non ufficializzare nessun sostegno ufficiale ad una coalizione o ad un candidato sindaco, nel rispetto delle singole componenti territoriali che hanno operato in questo ultimo periodo. Il nostro lavoro riprenderà con l’impegno nel costruire una realtà riformista chiara, che punti a divenire maggioritaria e ponga le basi per soddisfare le esigenze delle future generazioni, la prima delle quali è la formazione ed il sostegno alla famiglia”.

La linea politica di Italia Viva è sempre la stessa: “Confrontarsi con tutti per discutere di problemi reali e trovare idonee soluzioni che non siano semplicemente ispirate dalla ideologia. In questi giorni si sono letti interventi che disegnano Imperia come una città ostaggio di logiche malate e di corruzione diffusa, interventi che arrivano da soggetti differenti e con ruoli molto diversi tra loro. Noi non crediamo a questo ritratto. Noi crediamo invece che Imperia sia una piccola grande comunità, fatta di persone vere, alle quali portare innanzitutto rispetto. Rispetto va portato alla Politica, alla Pubblica Amministrazione, a tutte quelle persone che nel corso degli anni in città hanno lavorato con dedizione e spirito di servizio, amministratori, dipendenti, professionisti, imprese”.

“La Politica, per parte sua, è nobile, e tale la consideriamo. Troppo spesso viene offesa e bistrattata con qualunquismo e superficialità, e una cosa è certa: trattare una comunità nella sua interezza, aggettivandola in maniera sprezzante esprimendo giudizi ingenerosi, o pensare di candidarsi per cambiarla e ‘redimerla’ è discretamente offensivo. Noi voteremo la capacità, la competenza, la visione e la progettualità, voteremo chi dimostrerà non solo di avere capacità amministrativa ma anche di conoscere e rispettare il principio della continuità amministrativa, ma soprattutto chi ci saprà proporre un percorso per Imperia, guardando a Imperia”.