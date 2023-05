Sanremo: ‘Rivalutazione e rielaborazione del passato con gusto e libertà creativa moderna’ concerto di Misha Quint

Si avvicina un nuovo appuntamento con il progetto sinfonico contemporaneo della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ispirato all’opera di Michelangelo Pistoletto. Cinque compositori (Gian Paolo Luppi, Fabio Luppi, Elvira Muratore, Nicolò Vese e Andrea Portera) stanno scrivendo la suite “La formula della creazione”.

Dieci nuovi brani che saranno eseguiti dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo nel corso della stagione a Sanremo e in altre città all’interno di eventi legati all’attività del Maestro Pistoletto, come è accaduto il 20 aprile al Palazzo Reale di Milano per “Creativity Application” organizzato da Siedas.

“Il caso” di Elvira Muratore aprirà il concerto “Rivalutazione e rielaborazione del passato con gusto e libertà creativa moderna” di giovedì 4 maggio alle 17.00 al Teatro dell’Opera del Casinò. La giovane compositrice ha una formazione prettamente accademica e un'estetica distintiva: "Credo in una musica fatta di gesti piccoli, puntuali, minimali; gesti da osservare attentamente, sempre più in profondità". A seguire “Pavane pour une infante défunte”, la più celebre pavane del repertorio concertistico composta da Maurice Ravel nel 1899 per pianoforte e dedicata alla principessa de Polignac (da nubile Winnaretta Singer, erede della fabbrica di macchine da cucire).

La bellezza seducente del tema riscosse immediato successo, così nel 1908 Ravel decise di realizzarne una versione orchestrale che fu eseguita per la prima volta a Parigi nel 1911. Il titolo non fa riferimento a nessun evento luttuoso: “Non è il lamento funebre di un bambino appena nato, ma l’evocazione di una pavana che una tale principessa avrebbe potuto ballare, in passato, alla corte di Spagna”. Il riferimento compositivo e ideale è a una danza lenta e solenne cinquecentesca, popolare anche nel Seicento. Il termine “infante” era il titolo attribuito ai figli del re di Spagna. Una Spagna immaginaria che, nei decenni attorno alla svolta del secolo, ispirò, i maggiori autori francesi, compreso Camille Saint-Saëns del quale l’orchestra eseguirà

il “Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra, op. 33”. Si tratta di un unico grande movimento in cui però si possono distinguere nettamente le tre sezioni che lo strutturano, corrispondenti ai tradizionali tre movimenti del Concerto classico e romantico. Oltre ai riferimenti alla tradizione (o alla sperimentazione di Liszt), in quest’opera traspare l’amore del compositore per la musica lirica, con le linee melodiche accattivanti per le quali il violoncello è trattato con grande maestria.

Chiuderà il pomeriggio la “Sinfonietta in Fa maggiore” composta da Francis Poulenc nel 1947 su commissione della BBC, eseguita a Londra nel 1948 e dedicata a George Auric membro del “Gruppo dei sei” (i giovani musicisti che ammiravano il musicista Erik Satie e che condividevano una concezione anti romantica della musica). Lo stile della Sinfonietta è coerente con gli ideali dei musicisti francesi del primo Novecento. Pur avendo la lunghezza e l’articolazione di un Sinfonia classica, non ne condivide lo spirito: è infatti una successione di movimenti che si richiamano vagamente a danze e hanno un tono scanzonato, satirico. In particolare nell’ultimo movimento, “Très vite et très gai” echeggiano richiami a Stravisnky, a Mozart, insieme a un tango e una canzone popolare.

Il concerto sarà diretto dal M° Eric Lederhandler, direttore di fama internazionale (è stato il primo direttore straniero ad essere nominato direttore musicale di un'orchestra sinfonica in Cina). Sul palco un virtuoso del violoncello dalla tecnica impeccabile apprezzato in tutto il mondo: Misha Quint.

