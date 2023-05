Sanremo: mercoledì alle alla Sala “Magazzino di Ponente” di Forte Santa Tecla primo incontro del progetto 'ScopriAmo Santa Tecla'

All’incontro interverranno Alberto Parodi, Direttore Forte Santa Tecla (Ministero della Cultura) con l’intervento La storia di Santa Tecla: da fortezza a luogo di cultura. Seguirà Leo Pippione, Presidente Famija Sanremasca ed ex Sindaco di Sanremo con Pillole di Storia sanremasca legate al Forte. Con Sara Chierici, archeologa della Direzione regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura) si parlerà di Prima di Santa Tecla. Le indagini archeologiche sulla zona della Marina. Infine Michele Cogorno, Architetto del Segretariato Regionale Liguria (Ministero della Cultura) già progettista e direttore lavori del recupero descriverà Il progetto di restauro di Forte Santa Tecla.

Il progetto “ScopriAmo Santa Tecla” prevede il rilancio del “percorso turistico-culturale” che unisce i più importanti monumenti della città, ideato dallo stesso Rotary Club Sanremo nel 2007, e del quale il Forte è una delle tappe, anche attraverso la partecipazione della popolazione per mezzo di una serie di incontri ed attività per conoscere il monumento e la sua storia. Gli incontri nascono per coinvolgere gli allievi di Accademia Belle Arti nell’attività di divulgazione e promozione del Forte ma saranno aperti al pubblico.

Gli incontri in programma avranno accesso gratuito, mentre in occasione della conferenza sarà possibile acquistare il biglietto del Forte a tariffa ridotta che consente l’accesso a tutti gli spazi del Forte e alla mostra fotografica “Progetto Sanremo” di Paolo Rilozi. Tutti i dettagli sugli eventi in programma sono reperibili sul sito ufficiale del Forte e sui canali social di Santa Tecla.