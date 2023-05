Incidente stradale, questa mattina verso le quattro nella zona di corso Mombello a Sanremo. Per cause ancora in via d’accertamento da parte della Polizia, un’auto è finita sull’aiuola spartitraffico della strada.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e i danni sono stati limitati, anche se per le persone che viaggiavano sull’auto finita fuoristrada è stato grande lo spavento.