Imperia: specialisti a confronto sull’attualità del messaggio cristiano

Organizzato dall'associazione cristiana Club Serra International Italia, l'incontro si terrà alla Biblioteca civica Leonardo Lagorio, piazza de Amicis 7 a Imperia.

Focus dell'evento è il cambiamento epocale affrontato dalle nuove generazioni, analizzato dal punto di vista storico, sociale, culturale ed interculturale e come i giovani imperiesi, di età diverse e contesti diversi, lo vivono anche in relazione alla Fede, alla spiritualità e al rapporto verso il prossimo.

Apre l'incontro il professor Giorgio Durante, leggendario docente di filosofia e storia del liceo Viesseux di Imperia, con l'intervento "Giovani e secular age" sui cambiamenti e le conseguenze portate dalla pandemia nella vita degli adolescenti.

La psicologa Francesca Palmeriti presenterà una ricerca su "La spiritualità tra i giovani: voce ai ragazzi di Imperia", documentata da interviste, con una breve proiezione.

A seguire "analisi degli sfruttamenti della società africana e di quella occidentale", la straordinaria storia e testimonianza di Roberto Ravera, direttore della Struttura complessa di Psicologia dell'Asl1 di Imperia e Presidente di FHM Onlus Italia, associazione attiva in Sierra Leone per aiutare la parte più fragile della popolazione, adolescenti e bambini vittime di abusi, minori affetti da disabilità mentale e ragazzi dei carceri minorili.

Accompagnato da padre Mauro de Gioia, concluderà l'incontro Padre Enea Traffano, approfondendo l’approccio verso i giovani della congregazione di s.Filippo Neri e l'importanza degli oratori, con un intervento su "sfide e strategie della comunità filippina".

Moderatrice: la dottoressa Sara Portesan.

A allietare i partecipanti un intermezzo musicale sacro inedito a cura di Crazy Polo, nome d'arte del giovane cantautore imperiese Paolo Colavito.

Angela Privitera presidente Club Serra 451 Imperia

Commenta Angela Privitera, presidente del Club Serra 451 Imperia: "in un periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo, vogliamo proporre una riflessione sul periodo di grande cambiamento affrontato dalle nuove generazioni, in particolare quelle imperiesi, in rapporto alla Spiritualità e alla Fede, e alla funzione positiva degli oratori per le famiglie".

La cittadinanza è cordialmente invitata.