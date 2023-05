Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 1° maggio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 1° MAGGIO



IMPERIA



18.00-24.00. Festa del Primo Maggio con musica e rinfresco organizzata dai ragazzi del centrosinistra unito al Pump Track Imperia (zona stazione)

VENTIMIGLIA



10.00. Festa dei Lavoratori nella zona pedonale di Via Aprosio: Apertura manifestazione esibizione band Charlito (h 10) + Saluto del Commissario Prefettizio Dott. Samuele De Lucia (h 11.15) + Intervento per le Segreterie CGIL CISL UIL della Segretaria CGIL Liguria Maria Pia Scandolo (h 11.45) + Chiusura in musica (h 13)

VALLECROSIA

17.00. Concerto del coro Sibi Consoni Accademia Vocale di Genova diretta da Roberta Paraninfo con la partecipazione del coro dell’istituto Sanremo Centro Levante diretto da Cristina Orvieto. Chiesa di San Rocco

BORDIGHERA



10.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

DIANO MARINA



15.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero



ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. Escursione di circa 5 ore nell’Anello del Ponte di Bunda accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (evento gratuito offerto dal Comune). Ritrovo presso la chiesa di San Rocco ad inizio paese, info e prenotazioni 391 1042608



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura straordinaria del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa del 1° Maggio: sfilata di biciclette fiorite, danze popolari, animazioni per bambini nella città alta (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (ultimo giorno della 31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate