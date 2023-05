Regata d'altura e torneo di golf: Federico Stoppani vince la 17a edizione del Trofeo Gianni Cozzi (Foto)

Federico Stoppani vince la 17a edizione del Trofeo Gianni Cozzi dopo un fine settimana ricco di sport in ricordo di Gianni Cozzi. A distanza di quasi vent'anni, si è infatti celebrato il tributo a uno dei maggiori protagonisti del mare della Riviera, con un trofeo a suo nome giunto quest'anno alla 17a edizione, che prevedeva una regata velica e un torneo di golf.

Nonostante il tempo uggioso una trentina di vele d’altura hanno colorato, nel fine settimana, la costa da Sanremo a San Lorenzo per approdare nel mare degli Aregai, navigando sulla stessa rotta tracciata dal lavoro di Gianni Cozzi. La regata, organizzata dagli Yacht Club di Sanremo e Yacht Club di Aregai, ha preso il via ieri da Sanremo verso Marina di San Lorenzo dove, a conclusione della giornata, si è svolta una cena in spiaggia con intrattenimento musicale. La regata è proseguita poi oggi da Marina di San Lorenzo in direzione Marina degli Aregai. Una cerimonia di premiazione, andata in scena nel pomeriggio presso la Terrazza di Aregai Marina Hotel, ha concluso il riuscito evento. Sono stati premiati i primi tre classificati per ogni categoria ed è stato consegnato al primo classificato nell'Orc Overall, Federico Stoppani, il Trofeo ‘Gianni Cozzi’. Nella classe Libera 1 si sono piazzati sul podio Luciano Cagnina, Marco Gerbaudo e Alberto Tonon; nella classe Libera i primi tre sono stati Gianpiero Francese, Andrea Opizzo e Santino Scavuzzo; nel gruppo Orc B sono giunti sul podio Federico Stoppani, Paolo Rampulla e Gianni Trapani; nel gruppo Orc A sono arrivati tra i primi tre Valter Pizzoli, Emilio Milanino e Alberto Pagliano.

Il torneo di golf, invece, si è disputato oggi al Castellaro Golf. La gara si è svolta con formula 18 buche stableford hcp 3 categorie. La cerimonia di premiazione si è tenuta all’Aregai Marina Hotel dove sono stati premiati i primi due giocatori di categoria (Roberto Maschio e Giulia Cavicchioli per la 1° categoria; Gilbert Bertolotti e Mirko Di Carlo per la 2° categoria; Furio Pontillo e Danila Ardissone per la 3° categoria), il primo lordo (Amedeo Taramasco), la prima lady (Serenella Cozzi) e il primo senior (Luciano Bozzolan).