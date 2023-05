Calcio, Sanremese sconfitta: il Gozzano espugna il Comunale

Nella penultima di ritorno la Sanremese al Comunale ospita il Gozzano. Ampio turn over in vista dei play off per mister Giannini che lascia in panchina Tartaro, Mikhaylovskiy e Nouri e schiera dal primo minuto Bohli, Bechini, Riviera e Giacchino. Ancora indisponibili i lungodegenti Fischer, Mauro, Mesina e Maugeri; out anche Larotonda e Pellicanò, entrambi non al meglio dopo gli infortuni rimediati domenica scorsa a Genova con il Ligorna.

Durante il riscaldamento Valagussa, inizialmente tra i titolari, ha un problema ad un polpaccio e parte dalla panchina; al suo posto c’è Rizzo. Prima della gara l’amministratore delegato Andrea Bortolazzi e il direttore sportivo Marcello Panuccio consegnano ai volontari della Croce Rossa Italiana un assegno di 2.200 euro, somma raccolta con i proventi dell’asta di beneficenza su Ebay delle maglie speciali del Festival.

La Sanremese parte subito forte. Al 2’ tiro a giro di Rizzo dal limite, palla alta sulla traversa. Al 5’ Giacchino apre sulla sinistra per Aperi, controllo e tiro dell’attaccante, palla fuori a fil di palo non di molto. Al 8’ Scalzi al limite dell’area serve di tacco Gagliardi, tiro di prima intenzione del numero 10 matuziano, Vagge respinge e si salva. Al 10’ Aperi recupera palla a centrocampo e serve Rizzo, il centrocampista controlla, si accentra e lascia partire una conclusione dal limite che termina sul fondo. Al 13’ tiro di Rizzo dalla sinistra, Vagge respinge, poi Giacchino calcia al volo da lontano e per poco non trova lo specchio della porta. Al 14’ Panattoni inventa il corridoio giusto in area per Scalzi, il diagonale dalla destra dell’attaccante termina fuori. Al 30’ si fa vivo il Gozzano: cross dalla destra di Gemelli, testa di Selleri, palla alta sulla traversa.

Passano due minuti e gli ospiti trovano il vantaggio: Rao va via sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla sinistra, arriva al limite e appoggia sulla destra per Di Giovanni che tira di prima intenzione, Bohli non trattiene, sulla respinta il più lesto ad arrivare sul pallone è Selleri che in scivolata ribadisce in gol. Sanremese – Gozzano 0-1!

Al 40’ il Gozzano trova il raddoppio: Selleri ruba il tempo in area a Bohli mentre il portiere si appresta a rinviare e l’estremo difensore matuziano lo stende, l’arbitro Casali indica il dischetto e ammonisce il portiere. Dagli undici metri Vono spiazza Bohli e gonfia la rete per la seconda volta. Sanremese – Gozzano 0-2!

L’ultima emozione del primo tempo è al 43’ un’iniziativa di Riviera che mette in mezzo da sinistra, la conclusione di Scalzi termina fuori. Le squadre vanno al riposo con il Gozzano avanti di due lunghezze.

Nella ripresa al 1’ la Sanremese accorcia le distanze: Gagliardi colpisce un palo clamoroso con un gran tiro, la palla resta in area, la raccoglie Rizzo che con un tiro secco e preciso trafigge Vagge. Partita riaperta! Sanremese – Gozzano 1-2!

Il Gozzano risponde tra il 47’ e il 48’: prima un tiro di Marcaletti deviato termina fuori non di molto; quindi Bohli è bravo a mandare in angolo con un bel riflesso una conclusione velenosa di Mazzotti.

Al 60’ tiro centrale di Gasparoni, Bohli para a terra. Al 62’ angolo dalla destra di Vono, testa di Cicagna nel cuore dell’area matuziana, palla fuori a fil di palo. Sul capovolgimento di fronte Maglione serve Scalzi che dalla destra appoggia per Gagliardi, il tiro del numero 10 biancoazzurro termina fuori. Al 64’ Maglione per Scalzi che cross da destra, lo stesso Maglione anticipa tutti ma mette sul fondo.

Al 69’ tripla sostituzione nella Sanremese: entrano Santanocito (esordio per lui in D), Mikhaylovskiy e Aita, escono Giacchino, Scalzi e Riviera. Al 74’ conclusione dal limite di Rao, palla alta sulla traversa. Al 77’ quarto cambio nella Sanremese: entra Nouri, esce Rizzo.

All’80’ doppia occasione per la Sanremese: Nouri recupera palla a centrocampo, porta palla e poi serve Santanocito che a tu per tu con Vagge calcia verso la porta, ma il portiere del Gozzano è miracoloso e con la punta delle dita mette in corner. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da Gagliardi Bechini ha la palla buona nel cuore dell’area piccola, ma mette sul fondo.

All’81’ ultimo cambio nella Sanremese: entra Del Barba, esce Panattoni. All’85’ il Gozzano resta in dieci: Pennati, già ammonito, cade a terra in area affrontato da Bechini, ma l’arbitro gli mostra il secondo giallo e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Per proteste dalla panchina viene allontanato anche il tecnico del Gozzano Massimiliano Schettino.

Nei minuti finali, compreso gli 8’ di recupero, non accade più nulla. Il forcing della Sanremese produce tante mischie in area, ma Vagge non corre pericoli. Finisce 2-1 per il Gozzano che espugna il Comunale. Domenica prossima, nell’ultimo turno prima dei play off, la Sanremese sarà di scena in trasferta contro lo Stresa.

Il tabellino

Sanremese: Bohli, Bregliano, Bechini, Riviera (69’ Aita), Maglione, Gagliardi, Aperi, Giacchino (69’ Santanocito), Rizzo (77’ Nouri), Panattoni (81’ Del Barba), Scalzi (69’ Mikhaylovskiy). A disposizione: Tartaro, Urgnani, Valagussa, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

Gozzano: Vagge, Marcaletti (82’ Scarpa), Gemelli, Cicagna, Rao, Pennati, Selleri (90’ Turato), Vono, Mazzotti, Gasparoni, Di Giovanni. A disposizione: Pallavicini, Manga Mbassa, Ferrari, Botta, Montalbano, Molinari, Dalmasso. Allenatore Massimiliano Schettino

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema

Assistenti: Giuseppe Lentini di Milano, Giacomo Scorrano di Lecce

Reti: 32’ Selleri, 41’ Vono (rigore); 46’ Rizzo

Note: giornata mite, cielo coperto, terreno in buone condizioni. Spettatori 100 circa. Ammoniti Pennati, Rao, Bohli, Bregliano, Di Giovanni, Aperi, Vagge. Espulsi all’85’ Pennati per doppia ammonizione e il tecnico del Gozzano Schettino per proteste. Angoli 5-4 per il Gozzano. Recupero 3’ pt, 8’ st.