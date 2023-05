Calcio: pareggio pirotecnico dell'Imperia per l'ultima al 'Ciccione'

L'Imperia rimasta in 10 non va oltre il pareggio contro la Forza e Coraggio. I marcatori per l'Imperia sono stati Giglio, Ardissone e Saviozzi per l'Imperia; invece Erpen, Natale e Ratti per la Forza e Coraggio.

CRONACA:

Primo Tempo

Fischio d'inizio ore 15:03

8' Forza e Coraggio in attacco: il tiro di Benassi parato a terra da Cella

10' Vantaggio per il Forza e Coraggio: su tiro di punizione di Erpen calcia e la palla supera Cella facendo goal

11' tiro di Fatnassi dal limite dell'area: fuori a lato della porta

16' pareggio per l'Imperia: in contropiede Saviozzi passa la palla a Giglio che da due passi fa goal

22' scintille in campo che si risolvono con cartellino giallo a Giglio, Shqypi e Zambarda

24' amonizione Guida

28' raddoppio del Forza e Coraggio: Natale sorprende la difesa dell'Imperia e fa goal. 2-1 per il Forza e Coraggio

30' miracolo di Cella sul tiro di Natale che si tuffa e manda il pallone in calcio d'angolo

31' l'Imperia prova a reagire: tiro dal limite dell'area di Fatnassi finisce di poco alto

32' cartellino rosso a Virga

39' primo cambio per il Forza e Coraggio: esce Maglione entra Ratti

41'pareggio dell'Imperia: Giglio per Ardissone che da posizione defilata batte il portiere

42' secondo cambio per il Forza e Coraggio: esce Giannoccari entra D'Imporzano

45' vengono assegnati 2 minuti di recupero

Fine primo tempo: 2-2

Secondo Tempo

45' ripresa del secondo tempo e cambio immediato per il Forza e Coraggio: esce Verona per infortunio ed entra Tonelli

58' primo cambio per l'Imperia: esce Ardissone ed entra Campelli

60' Imperia vicina al 3-2 con un bel tiro di Gandolfo parato da Mazzini e finito in calcio d'angolo

61' ammonizione a Solari per proteste

66' Saviozzi tenta il tiro dal limite ma la palla finisce alta

72' 3-2 dell'Imperia: Giglio supera bene la difesa del Forza e Coraggio, la passa a Saviozzi che con un diagonale preciso batte Mazzini

74' punizione del Forza e Coraggio: batte Erpen ma Cella è bravo a pararla

76' altra punizione del Forza e Coraggio: Erpen batte palla ma Taddei la respinge di testa

81' 3-3 Shqypi semina la difesa dell'Imperia e Ratti solo davanti a Cella fa goal

89' ammonizione per Guelfi

90' pericolo per l'Imperia: Shqypi tira ma Cella è bravo a respingere

90' 6 i minuti di recupero concessi

90'+2' cambio per l'Imperia: esce Saviozzi ed entra Luques

90'+5' ammonizione Taddei

TABELLINO:

IMPERIA: Cella, Gandolfo, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio, Ardissone, Fatnassi, Saviozzi

A disposizione: Bova, Bourkaa, Panaino, Plando, Morchio, Lanteri, Campelli, Luques, Moro

Allenatore: Solari

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Benassi, Zambarda, Natale, Cuccolo, Maglione, Verona, Erpen,Shqypi

A disposizione: Biagioni, MiloneTornari, Ratti, D'Imporzano, Tonelli, Piazza, Cenderello, Cerchi

Allenatore: Gatti

Arbitro: Anton Giulio Ermini di Genova

Assistenti: Andrea Amadei e Daniele Pistis di Genova

Gol: Erpen(10'F), Giglio(16'I), Natale(28'F), Ardissone(41'I), Saviozzi(72'I), Ratti(81'F)

Ammoniti: Giglio(I), Guida(I), Shqypi(F), Zambarda(F), Solari(I), Guelfi(F), Taddei(I)

Espulsi: Virga (I)