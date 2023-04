Calcio a 5 serie C, si chiude la stagione 2023 dell'Airole FC. Il bilancio ed i ringraziamenti del Presidente Stefano Ricci

Si è chiusa con l’ultima partita del settore femminile la stagione sportiva 2023 dell’Airole FC. Per la giornata conclusiva della serie C di calcio a 5 della Liguria in casa del Città Giardino Marassi infatti le ragazze biancoverdi hanno impensierito solo nel primo tempo le dominatrici di coppa e campionato portandosi sul 3-1 e concludendo sul 3-3 la prima frazione per poi cedere 10-5 al fischio finale (per il team della Val Roja doppietta di Cecilia Musizzano e reti di Claudia Ferrari, Andrea Cento e Monica Paradiso). Un risultato che ha lasciato quindi le Airole Women a zero punti sul fondo della classifica del girone finale con la soddisfazione però di aver terminato nelle top 4 sia la coppa che il campionato al primo anno di attività nel settore femminile.

A trarre un bilancio finale della stagione biancoverde è stato così il Presidente Stefano Ricci: “Desidero innanzitutto ringraziare tutte le ragazze ed i ragazzi che hanno vestito la nostra maglia, il tecnico del settore maschile Cristian Biancheri con Maurizio Cattaneo che aveva iniziato la stagione ed il coach del settore femminile Davide Trama che ha guidato le ragazze in compagnia dello stesso Biancheri a cui va il mio enorme ringraziamento per il doppio impegno, o meglio triplo considerando che è anche giocatore, e per la passione che ha dimostrato per tutti questi mesi. Un ringraziamento doveroso ai nostri sponsor, a tutti coloro che hanno dato grande risalto al nostro club su siti e testate ed ai nostri dirigenti e collaboratori Salvatore Di Giorno, Raffaele Frontoso e Matteo Bianchini in rappresentanza della Federazione Calcistica di Seborga con cui abbiamo festeggiato il quinto anno di amicizia e collaborazione.”

«La stagione 2023 – ha proseguito il Presidente – ci ha fatto vivere emozioni forti e contrastanti con la delusione iniziale dell’eliminazione dalla coppa Italia nel settore maschile a cui ha fatto seguito una regular season di serie C esaltante con il nostro record di punti, di vittorie consecutive e di gol in una sola partita che ci ha portato ad un secondo posto nel girone A che avevamo raggiunto solo una volta nel 2018. A questo traguardo purtroppo ha fatto seguito un quarto di finale playoff perso per un solo gol di scarto che ha visto la nostra squadra fortemente rimaneggiata nella gara di ritorno… Davvero un peccato quindi non essere tornati a disputare le final four regionali. Ma questa stagione è stata resa bellissima anche dalla novità assoluta del settore femminile che ci ha permesso di portare alto il nome di un piccolo paese come Airole giocando più volte sui campi di grandi capoluoghi come Savona e Genova con le ragazze che hanno centrato sia in coppa che in campionato le final four di serie C al primo colpo trasformando il PalaRoja, soprattutto nella prima parte di stagione, in un vero e proprio fortino. Ricorderemo sempre la rimonta da 0-3 a 4-3 nella nostra prima partita femminile della storia e tanti altri momenti davvero entusiasmanti di questa stagione come il trionfo nel derby maschile contro l’Imperia o la straordinaria vittoria sul campo per noi difficilissimo del Taggia. Adesso arriverà per tutti un momento di meritato riposo ma saremo poi subito pronti a prepararci per gli impegni del 2023-24 sempre nel ricordo del nostro grande amico Carmine Di Matteo. E’ stato il primo anno senza di lui ma sentiamo sempre con noi la sua presenza in ogni allenamento ed ogni partita e desideriamo quindi dedicare i ricordi più belli di questa stagione a lui, ai suoi amici ed ai familiari».

Airole FC – Organigramma stagione 2023:

Presidente: Stefano Ricci; Dirigente: Salvatore Di Giorno; Collaboratore Web: Raffaele Frontoso; Collaboratore stampa - video - esponente FCPS: Matteo Bianchini.

Rosa Settore Femminile: Alessia Greco, Cecilia Musizzano, Azzurra Bruzzese, Andrea Cento, Claudia Ferrari, Tiziana Ferreri, Valeria Fiscaletti, Giorgia Gaudioso, Monica Paradiso, Giada Pennini, Marta Rebaudo, Lea Rossi, Giulia Zuppardo. Coach: Cristian Biancheri, Davide Trama.

Rosa Settore Maschile: Marco Foti, Roberto Amedei, Cristian Biancheri, Alex Bosio, Rossano Buono, Filippo Caramello Canzone, Leopoldo Carbone, Fabio Casellato, Cristian Crucitti, Giuseppe Fedele, Vincenzo Gullace, Saad Jamil, Max Maccario, Gabriele Perrino, Gabriele Prato, Antonio Romano, Angelo Riggio, Fabio Topa, Davide Trama, Joel Valenti. Coach: Cristian Biancheri (Maurizio Cattaneo fino ad autunno 2022).