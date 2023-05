Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi alla manifestazione XCU con postazione per prevenzione della glicemia e glaucoma

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi presente oggi 30 Aprile alla manifestazione XCU a Bordighera alta con la postazione screening per la prevenzione della glicemia e glaucoma.

Nonostante il tempo numerose persone hanno usufruito del servizio.

Il Presidente Fabrizio Condrò a nome del club ringrazia la Croce Rossa di Bordighera per aver messo a disposizione l'autoambulanza, la Dott.ssa Rosanò, oculista, e la Dott.ssa Mimma Espugnato per aver condotto il service con efficienza e disponibilità uniti a tutti soci che hanno presenziato a questo service importante per il territorio.