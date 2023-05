Sanremo: ai 'Martedì Letterari' del Casinò, ospite il giornalista Jacopo Iacoboni con ‘Il tesoro di Putin’

Martedì 2 maggio, al teatro del Casinò di Sanremo, alle ore 16.30, Jacopo Iacoboni illustra: ‘Il tesoro di Putin’ (Edizioni Laterza). L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti. Ingresso libero.

Il tesoro di Putin. Un’inchiesta accurata e basata su riscontri documentali sulle trame oscure che legano il patrimonio e gli interessi politici e finanziari di Vladimir Putin alle reti personali e affaristiche degli uomini e delle donne a lui più fedeli, in una mappa dettagliata che da Mosca si estende a tutta l’Europa e non solo. Con una domanda di fondo: come sta cambiando l’assetto del potere russo in seguito alle sanzioni dovute alla guerra?

Non potrebbe esserci contrasto più stridente tra le invettive ideologiche nazionaliste e ortodosse della Russia di Putin contro l’Occidente e la ‘dolce vita’ che Putin, la sua famiglia e i suoi fedeli amici conducono proprio in Occidente, e preferibilmente in Europa. Questo libro cerca di illuminare questo contrasto raccontando la faccia nascosta degli affari degli oligarchi e della famiglia di Putin. Attraverso una vasta mole di documenti societari, testi delle direttive europee, rapporti di intelligence, inchieste delle polizie finanziarie sui beni da sequestrare ai russi sanzionati in Europa e in Occidente, si racconta una controstoria che scorre parallela al massacro dei civili e alla guerra in Ucraina. Con il conflitto è iniziata peraltro una nuova stagione: la caccia agli asset degli oligarchi, una caccia ai quattro angoli del mondo tra oscure e intricate costruzioni societarie, prestanome e potenti studi legali internazionali, gli enablers, i facilitatori occidentali della corruzione del Cremlino, che cercano di evitare congelamento e sequestro dei beni dei russi. Un romanzo planetario dal quale dipende anche la futura sicurezza delle democrazie contro la cleptocrazia più vicina e minacciosa per l’Europa.

Jacopo Iacoboni

Jacopo Iacoboni, giornalista, dal 2000 è a “La Stampa”. Per Laterza è autore di L’esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 Stelle (2018), L’esecuzione. 5 Stelle da movimento a governo (2019) e, con Gianluca Paolucci, Oligarchi. Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia (2021), e Il tesoro di Putin (2023).