La produzione di Renoir meno conosciuta e lo sviluppo di un nuovo stile

Il percorso di Renoir verso una nuova classicità

Il periodo dell’impressionismo ha visto emergere diverse figure, tra queste troviamo anche quella di Pierre-Auguste Renoir.

Questo suo periodo produttivo è tra i più conosciuti al pubblico, nonostante sia stato breve e ricco anche di vedute differenti rispetto a quelle di esponenti quali: Claude Monet, Edgar Degas e Camille Pissarro. Difatti, mentre gli artisti impressionisti si focalizzavano su delle modalità in linea con quello che era il pensiero di questo particolare periodo artistico, Renoir non si ferma. Ma è sempre alla ricerca di una nuova emozione, di un modo nuovo di rappresentare la bellezza.

La fine degli anni Settanta fu per Renoir un momento di grande sconforto e insoddisfazione, che lo portarono a cercare nuovi orizzonti.

Nei primi anni del 1800 inizia a voltare pagina, grazie anche al viaggio in Italia. Tra Venezia e il resto della penisola, conobbe l’arte di Raffaello, Tiziano, Tiepolo, Ingres, Carpaccio e Rubens e si cimentò nello studio del “Libro dell’Arte” di Cennino Cennini. E da queste riflessioni, si concretizzò un nuovo modo di concepire l’arte classica. E, di conseguenza, una nuova arte.

Renoir e la ricerca di una nuova luce

Precursore del movimento artistico europeo chiamato “ritorno all’ordine” - nato dopo la Prima Guerra Mondiale, in risposta alle avanguardie (ispirazione di una forma d’arte e ideologica più audace, innovativo ed estremista) - Renoir creò le opere più monumentali ma allo stesso tempo pacate, sontuose e ricercate, che segnarono anche i suoi ultimi anni di attività artistica.

Sono molti a chiedersi, in questo periodo di “ordine”, se Renoir intendesse dire addio all’Impressionismo o fare una sorta di critica a sé stesso. In realtà si rivelò non essere così, perché Renoir era quasi ossessionato da un obiettivo: portare la luce sulla tela. Catturarla e riportarla nelle sue opere come la vede l’occhio umano. Renoir, ormai anziano, parlando con il mercante Ambroise Vollard, ripercorre anche i cambiamenti nelle sue opere, e ricorda come la sua arte sia cambiata, poiché «dipingendo direttamente dal vero, il pittore cerca solo l’effetto, non studia più la composizione e presto cade nella monotonia». Lui non poteva assolutamente cadere nella monotonia, e proprio da questa sua intenzione, non smette mai di ricercare nuove modalità di pittura.

L’apprezzamento di Renoir per gli artisti italiani

Renoir ammira in modo particolare gli artisti italiani e li cita spesso, poiché in diversi sono riusciti a catturare quella luce che lui da tanto cercava: «Andate a vedere i Tiziano al Museo di Madrid! […] In Italia, che è un paese caldo, la natura non sa di chiuso. Nelle Nozze di Cana del Veronese, nei Nudi del Tiziano c’è una luce stupenda che non si trova in nessun quadro moderno». E loda i grandi artisti, poiché «facendo la natura più semplice, l’hanno resa più grande».

La continua ricerca di Renoir per una particolare bellezza

Tra gli anni ‘80 e ‘90, Renoir inserisce nelle sue opere una mano unica e che solo lui riesce a realizzare. Riporta nell’arte le volumetrie del passato, una saldezza della composizione e la plasticità delle figure, e unisce anche un'abbondante presenza dell’uso di colori soffusi, che non contrastano con la sua arte. A causa di una grave forma di artrite aggressiva, verso la fine della sua carriera il colore si accentua, poiché costretto a dipingere da una sedia a rotelle, con i pennelli posizionati tra le dita o legati ai polsi.

Renoir decide di lasciare gradualmente Parigi per trasferirsi poi a Essoyes, città natale della moglie. Da lì si sposta, infine, in Costa Azzurra, dove risiede nella tenuta “Les Collettes” di Cagnes-sur-Mer, immerso nella natura e con vista sul mare, per trascorrere gli ultimi anni.

La sua arte però non si ferma: l’idea della ricerca di una nuova forma di bellezza resta costante, così come il soggetto naturale; dedito a questo nuovo stile, non cerca di ritornare alle regole artistiche più classiche. Unisce tradizione e modernità, realizzando alcune delle sue opere più belle e conosciute. Completa la sua esistenza producendo nuove creazioni, ora di fama internazionale, lasciando ammaliati migliaia di appassionati alla ricerca della bellezza, proprio come lui.

Palazzo Roverella e la nuova mostra dedicata a Renoir

Dal 25 febbraio 2023 al 25 giugno 2023, Palazzo Roverella a Rovigo ospiterà la mostra dedicata a Renoir, dedicandosi in particolare a quelle opere meno conosciute, e quindi più rare. Questo per ricordare che Renoir non fu solamente uno dei maggiori esponenti dell’impressionismo, periodo artistico a cui prestò parte della sua vita, bensì un precursore del “richiamo all’ordine”.

La mostra darà maggior risalto a questa sua fase creativa e proporrà diverse opere di artisti italiani come Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e molti altri.