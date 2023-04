CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 30 aprile 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 1 del cinema Imperia do Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM (3D) – ore 16.10 - 18.00 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un'avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell'universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…"

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- 65 - FUGA DALLA TERRA – ore 20.00 - 21.45 – di Scott Beck, Bryan Woods - con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King, Brian Dare – Fantascienza/Azione/Drammatico - "Il film racconta la storia di Mills, un astronauta che torna accidentalmente indietro nel tempo a seguito di un incidente nello spazio, finendo sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Unico sopravvissuto allo schianto insieme a una ragazzina di nome Koa, Mills dovrà affrontare con lei un'epica lotta per la sopravvivenza all'interno di un mondo sconosciuto, popolato da spaventose creature preistoriche e, tra queste, dai dinosauri..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Lee Cronin - con Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher, Jayden Daniels - Horror - "L'intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, il cui ricongiungimento viene interrotto dall'ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.20 - 18.15 - 20.15 - 22.15

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di François Ozon - con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon - Drammatico - "Parigi, 1935. Madeleine Verdier, aspirante attrice convocata da un celebre produttore per un ruolo e poi aggredita, è accusata a torto del suo omicidio. Con la complicità di Pauline Mauléon, avvocato senza clienti che si incarica della sua difesa, si assume il crimine e accede alla gloria denunciando la misoginia della società e l'incompetenza della giustizia. Il tribunale diventa 'teatro' della sua performance. L'ingiustizia subita commuove l'opinione pubblico, il successo è immediato. Per Madeleine comincia una nuova vita, gli ingaggi piovono coi fiori e le proposte di matrimonio ma la vera colpevole bussa alla porta e reclama la sua parte..."

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MAVKA E LA FORESTA INCANTATA – ore 17.00 – di Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban - Animazione - "Nelle profondità delle terre ucraine c'è uno spicchio di mondo antico e remoto, con una storia che affonda le sue origini nel mito dei ricordi e nelle leggende dei racconti. Uno dopo l'altro si susseguono il Villaggio, la Montagna Oscura e la Foresta, vicini ma distanti, confinanti ma in conflitto. Una faida, quella tra gli abitanti del Villaggio e gli esseri della Foresta, nata quando il proprietario della segheria ha oltrepassato la Montagna Oscura che divide i due luoghi per chiedere aiuto al Guardiano della Foresta, per poi tornare con altri umani a disboscare e distruggere. Il conflitto che ne è nato ha portato alla chiusura del passaggio tra i due mondi, all'isolamento dei due popoli, all'odio tra le genti. Ora, dopo tanti, anni, è il tempo di trovare un nuovo guardiano, e tra le possibili scelte c'è anche Mavka, una delle Anime della Foresta, dolce e gentile creatura che si innamora di Lucas, giovane abitante del Villaggio addentratosi nel suo mondo per trovare una cura alla malattia dello zio Leo. Ma su di loro incombono i piani della crudele Kylina, ultima erede del proprietario della segheria..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- L’ESORCISTA DEL PAPA (vm 14) – ore 19.30 - 21.45 – di Julius Avery - con Russell Crowe, Ralph Ineson, Franco Nero, Alex Essoe, Daniel Zovatto - Thriller - "La storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL SOL DELL'AVVENIRE – ore 16.15 - 18.30 - 21.30 – di Nanni Moretti - con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno - Drammatico - "Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole 'farla finita' col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola. Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro alle barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa..."

Voto della critica: ****

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUZUME – ore 16.20 - 18.20 – di Makoto Shinkai - Animazione - "Nella cittadina di Miyazaki la liceale Suzume vive con la zia. Un giorno andando a scuola in bicicletta incontra Souta, un bel ragazzo che le chiede se in quella zona ci sono delle rovine. Poco dopo una compagna di classe le fa notare che è tutta rossa in volto quindi, preso atto della forza delle sue emozioni, Suzume gira la bicicletta e va a cercare Souta. Lo troverà nei pressi di un cortile dove si erge una porta, attraverso la quale le sembra di vedere un altro mondo o forse qualcosa del suo passato... Quando l'attraversa finisce per toccare una pietra, cambiandola in qualche modo. Poi aiuterà Souta a chiuderla e a scongiurare un terremoto, ma non è che l'inizio della loro avventura: la pietra è infatti diventata un capriccioso gatto magico, che getterà una maledizione su Souta, obbligando i due a partire per un difficile viaggio...”

Voto della critica: ***

- BEAU HA PAURA – ore 20.40 – di Ari Aster - con Joaquin Phoenix, Patti Lupone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers – Commedia/Drammatico - "Il quarantanovenne Beau soffre di gravi disturbi mentali ed è ancora vergine perché convinto dalla madre che se raggiungesse l'orgasmo morirebbe - come accaduto (gli si dice) a suo padre nel momento in cui l'ha concepito. Vive nella paranoia e immagina la città intorno a lui come un inferno, in cui un serial killer si aggira nudo per le strade e i cadaveri vengono lasciati marcire in mezzo agli incroci. Dovrebbe partire per raggiungere la madre, ma in una sequela di atti mancati riesce a farsi rubare le chiavi di casa e il bagaglio, inoltre un incidente con uno psicofarmaco precipita ulteriormente la sua condizione psichica. Investito da un'auto, si risveglia a casa degli amorevoli Roger e Grace, ma non è che la prima tappa di un viaggio allucinante...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL SOL DELL'AVVENIRE – ore 16.30 - 21.15

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- MAVKA E LA FORESTA INCANTATA – ore 16.45

Voto della critica: ***

- 65 - FUGA DALLA TERRA – ore 21.15

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 17.00

Voto della critica: ***

- LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE – ore 21.00

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO – ore 17.00 - 21.15

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL SOL DELL'AVVENIRE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DUNGEONS & DRAGONS - L’ONORE DEI LADRI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 - di John Francis Daley, Jonathan Goldstein (2) - con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis – Fantasy/Avventura - "Edgin e Holga si trovano in una prigione nelle lande innevate della Valle dal vento gelido, a Nord della catena montuosa del Dorso del mondo. A Sud dei monti si trova la più mite Costa della Spada, dove si ergono le più grandi città del mondo di Faerûn. Edgin e Holga sono finiti in galera dopo un colpo andato male, a cui Edgin ha partecipato per rubare la tavoletta del Risveglio, necessaria a resuscitare la moglie uccisa con una lama di Thay. Troveranno presto il modo per evadere e ricongiungersi alla figlia di Edgin, che però è ora accudita dal loro ex alleato Forge, un astuto truffatore che, alleatosi alla maga rossa Sofina, ha ottenuto una posizione nobiliare nella città di Neverwinter. Per sventare i piani dei due la banda si mette alla ricerca di un elmo capace di annullare i sigilli magici, ma non è un'impresa semplice, tanto che avranno bisogno dell'aiuto del paladino Xenk…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.00

Voto della critica: ***

- NOVEMBER – I CINQUE GIORNI DOPO IL BATACLAN – ore 18.30 - 21.00 – di Cédric Jimenez - con Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudr - Thriller - "13 novembre 2015. Una data che tutti nel mondo (non solo in Francia) ricordano per gli attentati che ebbero il loro epicentro nella strage del Bataclan. Il film ricostruisce l'intervento dei servizi segreti nei primi cinque giorni di indagini finalizzate alla ricerca degli attentatori...”

Voto della critica: ***





