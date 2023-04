Aperte le iscrizioni all’Educamp City di Ventimiglia organizzato dall’associazione a.s.d.Polis.V.T.S.

Anche quest’anno per il sesto anno consecutivo si svolgerà a Ventimiglia l’Educamp CONI dal 12 giugno al 30 giugno, tre settimane di attività sportiva multidisciplinare per avvicinare bambini e ragazzi dai 5 ai 14, che potranno partecipare a una o più settimane, al mondo dello sport attraverso il gioco. Alle proposte sportive sono affiancate quelle educative per far vivere ai giovani partecipanti un’esperienza entusiasmante e arricchire il loro bagaglio formativo.

"E’ possibile effettuare la preiscrizione - si spiega nella nota - indicando nome, cognome, data di nascita e settimana/settimane per il quali si chiede di essere inseriti tramite mail all’indirizzo polis.vts@gmail.com o inviando un messaggio whatsapp al numero 3914175315 Manuela o 3455898990 Sara, verrà inviata risposta con conferma in base alla disponibilità di posti e l’indicazione della documentazione da portare all’iscrizione. L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 con sede principale alla palestra gil di Via Chiappori, i giovani partecipanti suddivisi in gruppi in base alla fascia di età, e guidati da Educatori sportivi, avranno la possibilità di cimentarsi in divertenti attività sportive nell’arco dell’intera giornata, con interventi didattici ed educativi nel primo pomeriggio a cura di tecnici. Si ringraziano anticipatamente gli operatori e il Delegato CONI di Imperia Alessandro Zunino, il fiduciario CONI Sergio Balocco, le società sportive e gli Enti che partecipano rendendo questa esperienza unica per i ragazzi".