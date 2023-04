Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, in Riviera e Côte d'Azur

Corrado Tedeschi al Teatro del Casinò di Sanremo in ‘Lezioni semiserie Pirandelliane. L’uomo dal fiore in bocca’

DOMENICA 30 APRILE



SANREMO



10.00. ‘Villa Ormond in fiore 2023’: Mostre + Laboratori (h 10.30) + Teatro ‘Peter Pan e l’Isola Fiorita’ (h 11) + conferenze + Musica da camera con la Giovane Orchestra Note Libere (h 11) + Live Music Riviera Parade (h 17). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)



10.00-22.30. 'Sanremo Dance Festival 2023': concorso Nazionale di Danza Classica, Modern, Contemporanea, Danza Fantasia, Festival, Hip Hop. Teatro Ariston, anche domani (la scaletta della esibizioni)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla – Libri al Forte’, Giovanni Perotto presenta il libro ‘I bambini no’, edito da De Ferrari Editore. Sala ‘Magazzini di Ponente’ del Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. ‘Omaggio a Luigi Pirandello’: Corrado Tedeschi e Claudio Moneta in ‘Lezioni semiserie Pirandelliane. L’uomo dal fiore in bocca’ (da 10 a 25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò, info e prenotazioni 0184 595273



23.30. ‘NOXE - Men At Work’: serata dedicata a tutti i lavoratori e non, che hanno voglia di divertimento, leggerezza e musica e spettacolo. Bay Club, corso Trento Trieste 12 (più info)

IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509



10.00-12.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Per ‘InfiniteVentiMiglia’ (2ª edizione): ‘Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Evento a cura del Lions Club Ventimiglia, giardini del Porto Cala del Forte



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



BORDIGHERA



8.00. ‘Cross Country Urbano’ accoglienza atleti biciclette muscolari e elettriche consegna numeri atleti già iscritti on-line (parcheggio Bordighera Alta, piazza E. De Amicis) + ore 9 e ore 11: partenza biciclette muscolari e elettriche + ore 13: premiazioni (più info)

11.00. Inaugurazione mostra permanente ‘Pelagos Discovery’, installazione sul Santuario Pelagos e sulle balene e i delfini del Mediterraneo. Porto turistico

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. Alle 17, concerto del Quartetto Novecento (Mirco Rebaudo - clarinetto e sassofoni; Gianni Martini - fisarmonica; Mauro Parrinello - contrabbasso; Massimo Dal Prà - pianoforte). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio§



OSPEDALETTI



10.00. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) ‘Passeggiando Assaporando’ (17ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità. Mercatino agroalimentare e dell'artigianato con animazioni e intrattenimento musicale (mappa). Centro paese e collina (il programma nella locandina)



10.00-18.00. Concorso Floreale ‘I Colori’ organizzato da ‘Le Ragazze du Descu’ presso La Piccola, ex scalo merci, premiazione al termine (locandina)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Il Tocco dell’Arte’: 2ª edizione della mostra diffusa dove artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero espongono i loro dipinti nel centro storico di Taggia



15.00-18.00. Nell’ambito dell’evento ‘Il Tocco dell’Arte’, consegna dei diplomi di partecipazione agli artisti presso la sede della Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera in via Soleri

SAN LORENZO AL MARE



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (17ª edizione): segnale di avviso regata Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai. Al termine della regata cerimonia di premiazione presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence (più info)

DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

CERVO

14.45. Passeggiata naturalistica accompagnati dalla guida Marina Pissarello per un suggestivo itinerario nel Ciapà con sosta presso l’Asineria Margherita per assaggiare prodotti locali per una merenda con il gusto di una volta. Evento a cura dell’Associazione ‘Communitas Diani’. Ritrovo in Piazza del Castello, info e prenotazioni 329 9872419



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2, fino al 1° maggio (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



15.00. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione de ‘La Belle’ di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)



15.30. Concerto sinfonico ‘Dal Barocco al Romanticismo’ con Giovanni Antonini (regia), Kristian Bezuidenhout (pianoforte). In programma: Haydn, Gluck, Mozart e Beethoven. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



8.00. Mezza Maratona Internazionale di Nizza (21,1 km, 10 km e 5 km). Partenza dalla Promenade des Anglais, di fronte all'hôtel Méridien (più info)





LUNEDI’ 1° MAGGIO

VENTIMIGLIA



10.00. Festa dei Lavoratori nella zona pedonale di Via Aprosio: Apertura manifestazione esibizione band Charlito (h 10) + Saluto del Commissario Prefettizio Dott. Samuele De Lucia (h 11.15) + Intervento per le Segreterie CGIL CISL UIL della Segretaria CGIL Liguria Maria Pia Scandolo (h 11.45) + Chiusura in musica (h 13)

BORDIGHERA



10.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

DIANO MARINA



15.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero



ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. Escursione di circa 5 ore nell’Anello del Ponte di Bunda accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (evento gratuito offerto dal Comune). Ritrovo presso la chiesa di San Rocco ad inizio paese, info e prenotazioni 391 1042608



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura straordinaria del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa del 1° Maggio: sfilata di biciclette fiorite, danze popolari, animazioni per bambini nella città alta (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (ultimo giorno della 31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)





