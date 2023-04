Sanremo, al Floriseum il Centro Italiano Lavanda presenta gli eventi di inizio stagione

Oggi alle 11 al Floriseum – Museo del Fiore a Sanremo, in occasione di Villa Ormond in Fiore, il Centro Italiano Lavanda presenterà il programma degli eventi per la nuova stagione.

Il Centro Italiano di Formazione Cultura Ricerca e Produzione Lavanda nato alcuni anni fa con l’obiettivo preciso di creare un punto di riferimento per la formazione, lo studio, la ricerca nonché per la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze. Le attività del centro sono volte a promuovere la lavanda come pianta aromatica, coordinare e realizzare ricerche attraverso l’attribuzione di borse di studio, premi e l’organizzazione di seminari e convegni, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinare le attività culturali con gli enti locali, regionali, statali, europei, pubblici e privati.

Diverse sono le realtà in Italia che hanno iniziato a collaborare con il C.I.L. i primi eventi che si svolgeranno nel mese di maggio sono Lavanda Riviera dei Fiori un piacere tutto da vivere e Borgo in Fiore in Alta Val Tidone ( Appennino Piacentino).

