Bordighera a Villa Ormond in Fiore con l'installazione floreale “Capodoglio Dave in fiore” (Foto)

Bordighera è presente oggi e domani a Villa Ormond in Fiore con l’installazione floreale “Capodoglio Dave in fiore”, simbolo di impegno e attenzione per l’ambiente e di unione tra la città delle palme ed il Santuario Pelagos.

La creazione riproduce l’opera che Giancarlo Mazzoni ha donato a Bordighera e che oggi è il bellissimo e significativo biglietto da visita che accoglie chi vi giunge dal casello autostradale. L’artista ha messo a disposizione il modello utilizzato per le fasi preparatorie della scultura, che è stato infiorato con garofani come accade con i carri dei tradizionali corsi; ne è nata una installazione di grande impatto, alta circa 2 metri.

“E’ un piacere partecipare a Villa Ormond in Fiore, manifestazione dedicata al fiore ed alla sostenibilità ambientale. Un tema in cui Bordighera, parte del Santuario Pelagos, non può che riconoscersi pienamente come Comune Plastic Free da inizio 2019, uno tra i primissimi in Liguria ed il primo in provincia di Imperia, e come Bandiera Blu sia per le spiagge sia per l’approdo turistico" - commenta l’Amministrazione - "Abbiamo profonda consapevolezza dello straordinario patrimonio naturale e paesaggistico del nostro territorio, che abbiamo tutelato con investimenti e tante azioni concrete: l’ultima in ordine di tempo è 'Pelagos Discovery', mostra permanente a cielo aperto che sarà inaugurata a brevissimo al Porto Turistico per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della più grande area marina protetta del Mar Mediterraneo”.