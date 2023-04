Alla scoperta del territorio: il Lions Club Arma e Taggia incontra la Rete di Imprese Terre del Moscatello (Foto)

Serata meeting del Lions Club Arma e Taggia presso la sede taggiasca dell’associazione Terre del Moscatello.

I soci Lions, con ospiti, sono stati accolti presso la struttura di via Cardinal Gastaldi in Taggia alla scoperta della storia antica e della contemporaneità di questo antico vitigno tornato prepotentemente ad essere una realtà del nostro territorio. Sapientemente accompagnato nel percorso storico, dai soci operativi delle Terre del Moscatello, il Club Lions ha potuto apprezzare lo sforzo di ricerca degli appassionati, svolto al fine di ricercare e sviluppare il vitigno dimenticato ed altrettanto l’ampio sforzo affrontato per riportare agli oneri che merita il Moscatello di Taggia.

Sfida questa vinta da coltivatori e produttori, ma che chiaramente necessità di essere promulgata anche con serate a tema come quella del meeting Lions. Vermouth, secco, tardivo, passito e grappa di Moscatello sono stati proposti in assaggio ai soci Lions ed ogni assaggio era accompagnato oltre a piatti, sempre esclusivamente con prodotti locali, da un ampia descrizione sulle qualità enologiche specifiche del vitigno.

Il Club Lions Arma e Taggia ringrazia la Rete di Imprese Terre del Moscatello per l’accoglienza riservata e la relazione tecnico-passionale espressa: "Si riconosce a questi nuovi pionieri la forza che li distingue nella volontà di far crescere e recuperare il territorio ligure, facendo fronte a questo importante impegno nel far risorgere dalle ceneri una delle Fenici vitivinicole più importanti del nostro passato".