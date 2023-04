Diano Marina, "valorizzare il lungomare e convogliare il traffico sul sedime della vecchia ferrovia": la proposta di un lettore

Un lettore ci ha scritto per segnalare i notevoli rischi che corrono giornalmente i camerieri per servire i tavoli sul lungomare di Diano Marina e per porre alcuni quesiti e proposte all'Amministrazione.

"Sono quasi quaranta anni che vengo a Diano, e dopo circa 30 anni ho visto la ferrovia spostata, si pensava in quale occasione qualche amministrazione avesse progettato di spostare le auto dal lungomare all'interno, come ha fatto San Bartolomeo, nulla" - scrive un lettore, Roberto F.

"Ora continuo a vedere i camerieri che sfrecciano per servire i tavoli sul lungomare, con notevoli rischi e bevande che arrivano un po' inquinate. Perché nessuna amministrazione ha mai valorizzato il lungomare? Perché non studiare di convogliare il traffico sul sedime della vecchia ferrovia? Certo per fare progetti bisogna pensare a lungo termine, non solamente alla sedia a cui sei attaccato, sono tutti incapaci e incompetenti" - propone.