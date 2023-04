Tennis: grande impresa del sanremese Matteo Arnaldi, batte il n° 4 al mondo all'Atp Masters di Madrid

Impresa di Matteo Arnaldi all’Atp di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione. Il 22enne di Sanremo si è infatti qualificato al terzo turno, battendo il n° 4 al mondo, Casper Ruud.

Arnaldi si è imposto in due set per 6-3, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco. Al terzo turno Arnaldi troverà lo spagnolo Jaume Munar, n° 88 del ranking con il quale vede un bilancio in parità con una vittoria ciascuno, in entrambi i casi sulla terra battuta.

Il sanremese perse nel primo scontro a Perugia ma si è imposto in due set la scorsa settimana al primo turno dell'Atp 500 di Barcellona.