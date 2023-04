Pallanuoto: si dimette l'allenatore della squadra femminile, Paolo Ragosa lascia la Rari Nantes Imperia

I percorsi sportivi della Rari Nantes Imperia e di Paolo Ragosa si separano: il tecnico ha rassegnato le dimissioni al termine dell'allenamento di ieri.

Seppur sofferta la decisione è figlia di inconciliabili differenze di vedute: tutta la società ringrazia il tecnico per il suo operato in giallorosso, altresì rivolge i migliori auguri per il futuro professionale.

Nel finale di stagione la prima squadra femminile sarà allenata da Enrico Gerbò che già conosce il gruppo, avendolo guidato nel passato campionato.